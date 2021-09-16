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Луцький пологовий отримав транспортний інкубатор для новонароджених. ФОТО

Луцький пологовий отримав транспортний інкубатор для новонароджених. ФОТО
Луцький клінічний пологовий будинок отримав транспортний інкубатор для новонароджених з кисневим обладнанням та транспортним респіратором. Він призначений для безпечного перевезення діток, що потребують термінової медичної допомоги, а також для їх транспортування з одного відділення (операційної, пологової) до іншого.

Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.

Новий інкубатор забезпечує комфортний температурний режим та надійний захист малят від зовнішніх чинників. Важливо, що він обладнаний респіратором та системою подачі кисню. За допомогою цього можна регулювати значення тиску під час вдиху та видиху, підтримувати постійне та рівномірне насиченням киснем новонароджених.

Апарат придбали для комунальної установи за кошти із бюджету Луцької міської територіальної громади. Його вартість — 386 800 грн.

"Протягом року в стінах Луцького клінічного пологового будинку народжується майже 2000 немовлят. 10% з них потребують додаткової вузькопрофільної неонатальної допомоги, в чому дуже посприяє новий транспортний інкубатор", - написав Поліщук.
Луцький пологовий отримав транспортний інкубатор для новонароджених. ФОТО
Луцький пологовий отримав транспортний інкубатор для новонароджених. ФОТО
Луцький пологовий отримав транспортний інкубатор для новонароджених. ФОТО
Луцький пологовий отримав транспортний інкубатор для новонароджених. ФОТО

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Теги: пологовий будинок, Луцьк, інкубатор
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