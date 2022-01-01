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У Ківерцях попрощалися із загиблим Героєм. ФОТО

У Ківерцях попрощалися із загиблим Героєм. ФОТО
Сьогодні, 27 квітня, жителі міста Ківерці, військові, друзі та родина прощались з учасником російсько-української війни Вадимом Слобожаном.

Про це повідомляє Ківерцівський районний інформаційний портал.

Траурна процесія з м. Луцьк проїхалася ківерцівськими вулицями, героя привезли додому. Містяни зустрічали тіло військовослужбовця стоячи на колінах.

Панахиду відправили у Свято- Покровському соборі м. Ківерці. Поховали юнака на кладовищі села Дідовичі.
У Ківерцях попрощалися із загиблим Героєм. ФОТО
У Ківерцях попрощалися із загиблим Героєм. ФОТО
У Ківерцях попрощалися із загиблим Героєм. ФОТО
У Ківерцях попрощалися із загиблим Героєм. ФОТО
У Ківерцях попрощалися із загиблим Героєм. ФОТО
У Ківерцях попрощалися із загиблим Героєм. ФОТО

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Теги: Ківерці, Герой, Вадим Слобожан, похорон, військовий
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