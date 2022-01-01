У Ківерцях попрощалися із загиблим Героєм. ФОТО

Вадимом Слобожаном.



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Траурна процесія з м. Луцьк проїхалася ківерцівськими вулицями, героя привезли додому. Містяни зустрічали тіло військовослужбовця стоячи на колінах.



Панахиду відправили у Свято- Покровському соборі м. Ківерці. Поховали юнака на кладовищі села Дідовичі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 27 квітня, жителі міста Ківерці, військові, друзі та родина прощались з учасником російсько-української війниПро це повідомляє Ківерцівський районний інформаційний портал.Траурна процесія з м. Луцьк проїхалася ківерцівськими вулицями, героя привезли додому. Містяни зустрічали тіло військовослужбовця стоячи на колінах.Панахиду відправили у Свято- Покровському соборі м. Ківерці. Поховали юнака на кладовищі села Дідовичі.

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