У Ківерцях попрощалися із загиблим Героєм. ФОТО
Сьогодні, 18:15
Сьогодні, 27 квітня, жителі міста Ківерці, військові, друзі та родина прощались з учасником російсько-української війни Вадимом Слобожаном.
Про це повідомляє Ківерцівський районний інформаційний портал.
Траурна процесія з м. Луцьк проїхалася ківерцівськими вулицями, героя привезли додому. Містяни зустрічали тіло військовослужбовця стоячи на колінах.
Панахиду відправили у Свято- Покровському соборі м. Ківерці. Поховали юнака на кладовищі села Дідовичі.
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Про це повідомляє Ківерцівський районний інформаційний портал.
Траурна процесія з м. Луцьк проїхалася ківерцівськими вулицями, героя привезли додому. Містяни зустрічали тіло військовослужбовця стоячи на колінах.
Панахиду відправили у Свято- Покровському соборі м. Ківерці. Поховали юнака на кладовищі села Дідовичі.
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