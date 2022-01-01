Як відновити шкільний атестат, втрачений під час війни





Це пояснюють у



Зокрема, випускникам шкіл тимчасово окупованих територій України радять звертатися із заявою на відновлення атестату до будь-якого закладу загальної середньої освіти відповідного ступеня за місцем тимчасового проживання.



Щоб отримати дублікат атестату, необхідно знати серію та номер документа оригіналу. Якщо така інформація вам відома, оформіть електронний запит



Згодом ви отримаєте на електронну пошту інформацію з Реєстру документів про освіту Єдиної державної електронної бази з питань освіти (у формі виписки з кваліфікованими електронними підписом і печаткою технічного адміністратора ЄДЕБО), запевнили у МОН.



"У разі відсутності довідки щодо результатів річного оцінювання навчальних досягнень, заклад здійснює оцінювання знань випускника відповідно до Порядку обліку та видачі документів про загальну середню освіту державного зразка особам, які здобули загальну середню освіту в навчальних закладах на тимчасово окупованій території України у 2014 році, затвердженого Наказом МОН від 12 травня 2014 року №570", – додали у відомстві.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Втрата документів про повну загальну середню освіту стала розповсюдженим явищем в умовах війни. При втраті шкільного атестату можна звернутися безпосередньо до закладу, що його видав, або до будь-якого закладу освіти на території, де не ведуться активні бойові дії.Це пояснюють у МОН Зокрема, випускникам шкіл тимчасово окупованих територій України радять звертатися із заявою на відновлення атестату до будь-якого закладу загальної середньої освіти відповідного ступеня за місцем тимчасового проживання.Щоб отримати дублікат атестату, необхідно знати серію та номер документа оригіналу. Якщо така інформація вам відома, оформіть електронний запит за посиланням. Згодом ви отримаєте на електронну пошту інформацію з Реєстру документів про освіту Єдиної державної електронної бази з питань освіти (у формі виписки з кваліфікованими електронними підписом і печаткою технічного адміністратора ЄДЕБО), запевнили у МОН."У разі відсутності довідки щодо результатів річного оцінювання навчальних досягнень, заклад здійснює оцінювання знань випускника відповідно до Порядку обліку та видачі документів про загальну середню освіту державного зразка особам, які здобули загальну середню освіту в навчальних закладах на тимчасово окупованій території України у 2014 році, затвердженого Наказом МОН від 12 травня 2014 року №570", – додали у відомстві.

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