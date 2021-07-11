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На Волинь переїхав завод із Луганщини

На Волинь переїхав завод із Луганщини
ТОВ «Сєвєродонецький асфальтно-бетонний завод» у зв'язку із російським вторгненням переїхав на територію Волинської області.

Про це повідомляють в Управлінні Держпраці у Волинській області.

Сьогодні, 27 квітня, відбулася робоча зустріч начальника та фахівців Управління Держпраці у Волинській області з представниками ТОВ «Сєвєродонецький асфальтно-бетонний завод» щодо співпраці та надання консультативної допомоги у зв’язку з релокацією підприємства на територію Волинської області.

Обговорили зміни та новації в трудовому законодавстві в умовах воєнного стану, наявність вільних територій та приміщень для перевезення виробничих потужностей підприємства, організацію навчання для робітників тощо.

До зустрічі долучились представники Волинського обласного центру зайнятості та Управління економічного розвитку та торгівлі Волинської обласної військової адміністрації.

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Теги: Сєвєродонецький асфальтно-бетонний завод, Луганщина, Волинь
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