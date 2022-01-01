Окупанти в Бучі вбивали мирних людей за списками, – мер Федорук
Сьогодні, 17:21
Російські військові в Бучі цілеспрямовано вбивали людей за складеними списками. Їх допомагали складати окупантам місцеві колаборанти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Бучі Анатолія Федорука в коментарі канадському телеканалу CBC.
За словами мера, саме зрадники вказували імена і адреси місцевих жителів.
"Я бачив ці списки. Не власноруч вони були написані. Хтось з місцевих надиктував. Можливо, якісь колаборації були. Тобто вони заздалегідь знали, до кого йдуть, на яку адресу, і що це за людина", - сказав Федорук.
Він також розповів, що у списку було і його прізвище, а також депутатів Бучанської міської ради.
"Оскільки ми в передмісті столиці, то тут велика кількість чиновників проживало, політиків. Слава Богу вдалося, із тих можливостей, які були, виїхати з Бучі, то вони (військові РФ - ред.) довольствувалися тими, хто залишився", - додав Федорук.
Нагадаємо, нещодавно українська розвідка оприлюднила імена окупантів, причетних до "різанини в Бучі".
Додамо, під час окупації Київської області в передмістях столиці загарбники вбили понад 1000 мирних жителів. Більшість з них були застрелені. Тіла цивільних продовжують виявляти у звільнених містах.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Бучі Анатолія Федорука в коментарі канадському телеканалу CBC.
За словами мера, саме зрадники вказували імена і адреси місцевих жителів.
"Я бачив ці списки. Не власноруч вони були написані. Хтось з місцевих надиктував. Можливо, якісь колаборації були. Тобто вони заздалегідь знали, до кого йдуть, на яку адресу, і що це за людина", - сказав Федорук.
Він також розповів, що у списку було і його прізвище, а також депутатів Бучанської міської ради.
"Оскільки ми в передмісті столиці, то тут велика кількість чиновників проживало, політиків. Слава Богу вдалося, із тих можливостей, які були, виїхати з Бучі, то вони (військові РФ - ред.) довольствувалися тими, хто залишився", - додав Федорук.
Нагадаємо, нещодавно українська розвідка оприлюднила імена окупантів, причетних до "різанини в Бучі".
Додамо, під час окупації Київської області в передмістях столиці загарбники вбили понад 1000 мирних жителів. Більшість з них були застрелені. Тіла цивільних продовжують виявляти у звільнених містах.
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