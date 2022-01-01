В громаді на Волині відновили роботу два дитячі садочки
Сьогодні, 17:00
З 27 квітня освітній процес відновили ЗДО №3 «Сонечко» та ЗДО села Суходоли Володимир-Волинської територіальної громади.
Про це повідомляють на сайті Володими-Волинської міської ради.
26 квітня з метою перевірки готовності до відновлення роботи в очній формі міський голова Ігор Пальонка проінспектував дошкільні навчальні заклади Володимир-Волинської громади. Разом з міським головою садочки відвідали начальник управління з гуманітарних питань Оксана Бігун та заступник міського голови Андрій Гудим.
З 27 квітня освітній процес відновили ЗДО №3 «Сонечко» та ЗДО села Суходоли. Головним критерієм став стан готовності укриттів.
Наголосив міський голова і на дотриманні температурного режиму, якості харчування та усіх норм безпекового режиму учасників освітнього процесу.
З 2 травня свою роботу в очній формі відновлять і ЗДО №2 «Казка» та ЗДО села Заріччя. Інші заклади дошкільної освіти наразі проводять роботи з дооблаштування укриттів, які завершаться найближчим часом.
Першочергово відвідувати садки будуть діти, у яких працюючими є двоє батьків, діти з неповних сімей, а також діти з особливими освітніми потребами. Групи формуватимуть з розрахунку 10-12 діток на одного вихователя.
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Про це повідомляють на сайті Володими-Волинської міської ради.
26 квітня з метою перевірки готовності до відновлення роботи в очній формі міський голова Ігор Пальонка проінспектував дошкільні навчальні заклади Володимир-Волинської громади. Разом з міським головою садочки відвідали начальник управління з гуманітарних питань Оксана Бігун та заступник міського голови Андрій Гудим.
З 27 квітня освітній процес відновили ЗДО №3 «Сонечко» та ЗДО села Суходоли. Головним критерієм став стан готовності укриттів.
Наголосив міський голова і на дотриманні температурного режиму, якості харчування та усіх норм безпекового режиму учасників освітнього процесу.
З 2 травня свою роботу в очній формі відновлять і ЗДО №2 «Казка» та ЗДО села Заріччя. Інші заклади дошкільної освіти наразі проводять роботи з дооблаштування укриттів, які завершаться найближчим часом.
Першочергово відвідувати садки будуть діти, у яких працюючими є двоє батьків, діти з неповних сімей, а також діти з особливими освітніми потребами. Групи формуватимуть з розрахунку 10-12 діток на одного вихователя.
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