У лучанина з банківської картки вкрали 15 тисяч гривень: зловмисника зафіксувала камера

У лучанина з банківської картки вкрали 15 тисяч гривень: зловмисника зафіксувала камера
Луцькі поліцейські оперативно розкрили крадіжку грошей з банківської картки волинянина.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Учора, 26 квітня, із заявою до поліції звернуся житель обласного центру. Чоловік розповів, що з його банківської картки невідомий викрав 15 тис. грн.

Співробітники кримінальної поліції Луцького районного управління оперативно встановили, що крадіжку скоїв 31-річний місцевий житель. Зловмисник потрапив у поле зору камер відеоспостереження. Його особу ідентифікували правоохоронці.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

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Теги: Волинь, Луцьк, крадіжка, картка
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