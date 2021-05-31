У лучанина з банківської картки вкрали 15 тисяч гривень: зловмисника зафіксувала камера





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Учора, 26 квітня, із заявою до поліції звернуся житель обласного центру. Чоловік розповів, що з його банківської картки невідомий викрав 15 тис. грн.



Співробітники кримінальної поліції Луцького районного управління оперативно встановили, що крадіжку скоїв 31-річний місцевий житель. Зловмисник потрапив у поле зору камер відеоспостереження. Його особу ідентифікували правоохоронці.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцькі поліцейські оперативно розкрили крадіжку грошей з банківської картки волинянина.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Учора, 26 квітня, із заявою до поліції звернуся житель обласного центру. Чоловік розповів, що з його банківської картки невідомий викрав 15 тис. грн.Співробітники кримінальної поліції Луцького районного управління оперативно встановили, що крадіжку скоїв 31-річний місцевий житель. Зловмисник потрапив у поле зору камер відеоспостереження. Його особу ідентифікували правоохоронці.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

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