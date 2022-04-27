В Росії не збираються обмінювати Медведчука на українських військових
Сьогодні, 15:41
У Кремлі не розглядають можливості забрати з України кума Володимира Путіна Віктора Медведчука в обмін на визволення українських військових.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на коментар речника президента Росії Дмитра Пєскова "РИА Новости".
Російське пропагандистське агентство повідомило, що Пєсков про можливість обміну Медведчука на українських військових сказав так: "Про це мова не ведеться".
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Про це повідомляє Українська правда з посиланням на коментар речника президента Росії Дмитра Пєскова "РИА Новости".
Російське пропагандистське агентство повідомило, що Пєсков про можливість обміну Медведчука на українських військових сказав так: "Про це мова не ведеться".
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