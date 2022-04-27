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В Росії не збираються обмінювати Медведчука на українських військових

В Росії не збираються обмінювати Медведчука на українських військових
У Кремлі не розглядають можливості забрати з України кума Володимира Путіна Віктора Медведчука в обмін на визволення українських військових.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на коментар речника президента Росії Дмитра Пєскова "РИА Новости".

Російське пропагандистське агентство повідомило, що Пєсков про можливість обміну Медведчука на українських військових сказав так: "Про це мова не ведеться".

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Теги: Росія, Україна, війна
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