В Росії не збираються обмінювати Медведчука на українських військових

Віктора Медведчука в обмін на визволення українських військових.



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Російське пропагандистське агентство повідомило, що Пєсков про можливість обміну Медведчука на українських військових сказав так: "Про це мова не ведеться".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Кремлі не розглядають можливості забрати з України кума Володимира Путінав обмін на визволення українських військових.Про це повідомляє Українська правда з посиланням на коментар речника президента Росії Дмитра Пєскова "РИА Новости".Російське пропагандистське агентство повідомило, що Пєсков про можливість обміну Медведчука на українських військових сказав так: "Про це мова не ведеться".

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