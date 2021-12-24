Меморіал «Вічна Слава» у Луцьку перейменують, а цифри щодо Другої світової війни змінять найближчими днями





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“Сьогодні зранку уже розпочали демонтаж комуністичної та іншої антиукраїнської символіки на Меморіалі. За кілька днів наземний демонтаж буде завершений. Замовили вишку зі Львова, щоб вирішити питання із зіркою на стелі. До першого травня підрядник обіцяє замінити цифри початку війни з 1941 на 1939 рік ”, - зазначив Ігор Поліщук.



Спеціалісти відділу охорони культурної спадщини підготують звернення до Міністерства культури та інформаційної політики з пропозицією перейменування та проведення реконструкції Меморіального комплексу “Вічна Слава” з метою виконання вимог декомунізації та приведення його до реалій часу.



Крім того, протягом місяця (з моменту ухвалення рішення) за участю представників громадськості та фахівців, у тому числі й архітекторів, виконком має напрацювати пропозиції щодо проєкту реконструкції меморіального комплексу та вивчатиметься можливість надання йому статусу пам’ятки історії місцевого значення.



Нагадаємо, що раніше у Луцьку представники медіаспільноти утворили ініціативну групу, яка взяла під контроль завершення декомунізації меморіалу:

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У зв’язку із військовою агресією Російської Федерації проти України та вимогами мешканців територіальної громади, виникла необхідність перейменування та проведення реконструкції меморіального комплексу “Вічна Слава”.Про це повідомила пресслужба Луцької міської ради.“Сьогодні зранку уже розпочали демонтаж комуністичної та іншої антиукраїнської символіки на Меморіалі. За кілька днів наземний демонтаж буде завершений. Замовили вишку зі Львова, щоб вирішити питання із зіркою на стелі. До першого травня підрядник обіцяє замінити цифри початку війни з 1941 на 1939 рік ”, - зазначивСпеціалісти відділу охорони культурної спадщини підготують звернення до Міністерства культури та інформаційної політики з пропозицією перейменування та проведення реконструкції Меморіального комплексу “Вічна Слава” з метою виконання вимог декомунізації та приведення його до реалій часу.Крім того, протягом місяця (з моменту ухвалення рішення) за участю представників громадськості та фахівців, у тому числі й архітекторів, виконком має напрацювати пропозиції щодо проєкту реконструкції меморіального комплексу та вивчатиметься можливість надання йому статусу пам’ятки історії місцевого значення.Нагадаємо, що раніше у Луцьку представники медіаспільноти утворили ініціативну групу, яка взяла під контроль завершення декомунізації меморіалу: журналісти наполягали змінити меморіал та перейменувати понад 100 вулиць.

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