Польща прийме на лікування поранених жителів Маріуполя

Анджей Дуда заявив про готовність польської сторони прийняти на лікування мирних жителів Маріуполя Донецької області, які зазнали поранень внаслідок російської окупації.



Про це повідомив державний секретар Канцелярії президента Польщі, голова Бюро міжнародної політики Якуб Кумох, пише



За його словами, цю ініціативу польський президент висловив у розмові із генеральним директором ООН Антоніу Гутеррешем. Вони разом обговорили питання евакуації мирних жителів блокадного Маріуполя.



"Польща підтримує ідею ООН про евакуацію мирних жителів з Маріуполя і готова прийняти поранених і тих, хто потребує лікування. Президент Анджей Дуда про це заявив учора пізно ввечері під час розмови з генеральним директором ООН Антоніу Гутеррешем. Пропозицію було попередньо погоджено з урядом", - написав Кумох.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Польщізаявив про готовність польської сторони прийняти на лікування мирних жителів Маріуполя Донецької області, які зазнали поранень внаслідок російської окупації.Про це повідомив державний секретар Канцелярії президента Польщі, голова Бюро міжнародної політикипише ТСН За його словами, цю ініціативу польський президент висловив у розмові із генеральним директором ООН Антоніу Гутеррешем. Вони разом обговорили питання евакуації мирних жителів блокадного Маріуполя."Польща підтримує ідею ООН про евакуацію мирних жителів з Маріуполя і готова прийняти поранених і тих, хто потребує лікування. Президент Анджей Дуда про це заявив учора пізно ввечері під час розмови з генеральним директором ООН Антоніу Гутеррешем. Пропозицію було попередньо погоджено з урядом", - написав Кумох.

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