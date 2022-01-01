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На Маріуполь за ніч здійснили 50 авіаударів: скидали фосфорні бомби

На Маріуполь за ніч здійснили 50 авіаударів: скидали фосфорні бомби
В Маріуполі в ніч на 28 квітня російські війська здійснили 50 авіаударів.

Про це йдеться у зверненні заступника командира полку "Азов" капітана Святослава Паламара у Telegram.

За його словами, Росія витрачає шалені суми на те, аби стерти Маріуполь з лиця землі.

"Ця ніч – це просто колосальна кількість фосфорних бомб, 50 авіаударів, ракет, арти і всього, що може використати варвар проти людства. Я закликаю військово-політичне керівництво до рішучих дій по деблокаді чи евакуації всіх тих хто надіється і вірить в Батьківщину", - сказав Паламар.

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Теги: Маріуполь, авіабомби, фосфорні бомби
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