На Маріуполь за ніч здійснили 50 авіаударів: скидали фосфорні бомби

В Маріуполі в ніч на 28 квітня російські війська здійснили 50 авіаударів.Про це йдеться у зверненні заступника командира полку "Азов" капітанаЗа його словами, Росія витрачає шалені суми на те, аби стерти Маріуполь з лиця землі."Ця ніч – це просто колосальна кількість фосфорних бомб, 50 авіаударів, ракет, арти і всього, що може використати варвар проти людства. Я закликаю військово-політичне керівництво до рішучих дій по деблокаді чи евакуації всіх тих хто надіється і вірить в Батьківщину", - сказав Паламар.