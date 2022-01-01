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Російські окупанти продовжують свідомо вбивати мирне населення, – СБУ

Російські окупанти продовжують свідомо вбивати мирне населення, – СБУ
Російські загарбники продовжують грубо порушувати закони та звичаї війни. Вони бояться вступати в бій з українськими захисниками, тому готують провокації, від яких може постраждати цивільне населення.

Про це свідчать нові телефонні розмови окупантів, які перехопила СБУ.

«Пойдем сейчас укропов крошить. Отжали у них танк, въеб*ли в него полтонны тротила, на*башили его полный, нах*й бл*дь, болтами, гайками, ху*йками… Помимо этого, бл*дь, обвешали его минами, птурами… Сделали на него дистанционное управление! Сейчас на пульте его в деревню запустим, посреди деревни как уеб*м! Там будет ба-бах», – із захватом розповідає загарбник.

Він сподівається, що тротил знищить все та всіх навколо і його зовсім не бентежить присутність в селищі мирного населення. Ворог радіє від того, що «все по стенкам…».


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Теги: СБУ, перехоплення розмови, окупанти, мирне населення
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