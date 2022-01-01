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Два священники РПЦ з Волині отримали вказівки агітувати росіян укладати військовий контракт, – ГУР

Два священники РПЦ з Волині отримали вказівки агітувати росіян укладати військовий контракт, – ГУР
За даними українських розвідників, пропагандисти в рясах за вказівкою Кремля проповідують доктрину “русского мира”, яка не відповідає православному вченню.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Услід за російською офіційною пропагандою, служителі РПЦ виправдовують російську агресію, геноцид українського народу та закликають своїх вірян поповнювати лави російських окупаційних підрозділів.

За даними ГУР МО України служителі РПЦ отримали чіткі вказівки агітувати батьків та родичів молодих росіян спонукати їх укладати контракт про військову службу.

Воєнна розвідка України оприлюднює відомості про служителів РПЦ, які співпрацюють з російськими пропагандистами та окупаційними підрозділами інформаційно-психологічних операцій та нагадує що за злочини проти територіальної цілісності та населення України всі злочинці будуть притягнуті до відповідальності.

У списках є два священники з Волині:
Два священники РПЦ з Волині отримали вказівки агітувати росіян укладати військовий контракт, – ГУР
Два священники РПЦ з Волині отримали вказівки агітувати росіян укладати військовий контракт, – ГУР
Два священники РПЦ з Волині отримали вказівки агітувати росіян укладати військовий контракт, – ГУР
Два священники РПЦ з Волині отримали вказівки агітувати росіян укладати військовий контракт, – ГУР
Два священники РПЦ з Волині отримали вказівки агітувати росіян укладати військовий контракт, – ГУР
Два священники РПЦ з Волині отримали вказівки агітувати росіян укладати військовий контракт, – ГУР
Два священники РПЦ з Волині отримали вказівки агітувати росіян укладати військовий контракт, – ГУР
Два священники РПЦ з Волині отримали вказівки агітувати росіян укладати військовий контракт, – ГУР
Два священники РПЦ з Волині отримали вказівки агітувати росіян укладати військовий контракт, – ГУР
Два священники РПЦ з Волині отримали вказівки агітувати росіян укладати військовий контракт, – ГУР
Два священники РПЦ з Волині отримали вказівки агітувати росіян укладати військовий контракт, – ГУР
Два священники РПЦ з Волині отримали вказівки агітувати росіян укладати військовий контракт, – ГУР
Два священники РПЦ з Волині отримали вказівки агітувати росіян укладати військовий контракт, – ГУР
Два священники РПЦ з Волині отримали вказівки агітувати росіян укладати військовий контракт, – ГУР
Два священники РПЦ з Волині отримали вказівки агітувати росіян укладати військовий контракт, – ГУР

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Теги: Росія, Україна, війна
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