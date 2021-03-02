За відбудову кожного регіону України відповідатиме окрема країна, – ОП
Сьогодні, 12:42
В Офісі Президента України напрацьовують план повоєнної відбудови, відповідно до якого за відновлення кожного з регіонів відповідатиме конкретна країна світу.
В тому числі планується залучити іноземних архітекторів, заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в інтерв'ю каналу Рада, пише ТСН.
«Ми взагалі за, щоб підключалися архітектори іноземні. І ми це будемо робити. Тому ми і хочемо, щоб за кожен регіон відповідала конкретна країна. Це не стосується тільки будівництва, а стосується і архітекторів, дизайнерів і тощо», – сказав він.
Тимошенко повідомив, що вже декілька країн зголосилися до такої роботи. Серед них – Велика Британія, яка виявила бажання відбудовувати Київ та Київську область. Також один з іноземних футбольних клубів зголосився відновлювати стадіон у Чернігові.
Для кращої координації такої роботи Міністерство регіонального розвитку, разом з усіма військовими адміністраціями, громадами тощо створює каталог кожної окремої області. В такому каталозі буде не лише перелік пошкодженої інфраструктури, але й концепція того, як має виглядати регіон після його відбудови.
«Ми зараз робимо таке домашнє завдання для того, щоб країни розуміли, який це обсяг коштів. І будемо надавати їм по кожному регіону інформацію», – пояснив Тимошенко.
При цьому, наголосив він, початковий етап цієї роботи виконується саме українськими фахівцями.
«Поки що ми першу роботу – це робота, можна сказати так, генерального планування кожного регіону – робимо з нашими українськими архітекторами. Тому у нас також є батальйон волонтерів-архітекторів. Їм дійсно ніхто не платить гроші. Вони зголосилися допомагати і робити для країни таку справу», – підкреслив заступник керівника ОП.
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В тому числі планується залучити іноземних архітекторів, заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в інтерв'ю каналу Рада, пише ТСН.
«Ми взагалі за, щоб підключалися архітектори іноземні. І ми це будемо робити. Тому ми і хочемо, щоб за кожен регіон відповідала конкретна країна. Це не стосується тільки будівництва, а стосується і архітекторів, дизайнерів і тощо», – сказав він.
Тимошенко повідомив, що вже декілька країн зголосилися до такої роботи. Серед них – Велика Британія, яка виявила бажання відбудовувати Київ та Київську область. Також один з іноземних футбольних клубів зголосився відновлювати стадіон у Чернігові.
Для кращої координації такої роботи Міністерство регіонального розвитку, разом з усіма військовими адміністраціями, громадами тощо створює каталог кожної окремої області. В такому каталозі буде не лише перелік пошкодженої інфраструктури, але й концепція того, як має виглядати регіон після його відбудови.
«Ми зараз робимо таке домашнє завдання для того, щоб країни розуміли, який це обсяг коштів. І будемо надавати їм по кожному регіону інформацію», – пояснив Тимошенко.
При цьому, наголосив він, початковий етап цієї роботи виконується саме українськими фахівцями.
«Поки що ми першу роботу – це робота, можна сказати так, генерального планування кожного регіону – робимо з нашими українськими архітекторами. Тому у нас також є батальйон волонтерів-архітекторів. Їм дійсно ніхто не платить гроші. Вони зголосилися допомагати і робити для країни таку справу», – підкреслив заступник керівника ОП.
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