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За відбудову кожного регіону України відповідатиме окрема країна, – ОП

За відбудову кожного регіону України відповідатиме окрема країна, – ОП
В Офісі Президента України напрацьовують план повоєнної відбудови, відповідно до якого за відновлення кожного з регіонів відповідатиме конкретна країна світу.

В тому числі планується залучити іноземних архітекторів, заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в інтерв'ю каналу Рада, пише ТСН.

«Ми взагалі за, щоб підключалися архітектори іноземні. І ми це будемо робити. Тому ми і хочемо, щоб за кожен регіон відповідала конкретна країна. Це не стосується тільки будівництва, а стосується і архітекторів, дизайнерів і тощо», – сказав він.

Тимошенко повідомив, що вже декілька країн зголосилися до такої роботи. Серед них – Велика Британія, яка виявила бажання відбудовувати Київ та Київську область. Також один з іноземних футбольних клубів зголосився відновлювати стадіон у Чернігові.

Для кращої координації такої роботи Міністерство регіонального розвитку, разом з усіма військовими адміністраціями, громадами тощо створює каталог кожної окремої області. В такому каталозі буде не лише перелік пошкодженої інфраструктури, але й концепція того, як має виглядати регіон після його відбудови.

«Ми зараз робимо таке домашнє завдання для того, щоб країни розуміли, який це обсяг коштів. І будемо надавати їм по кожному регіону інформацію», – пояснив Тимошенко.

При цьому, наголосив він, початковий етап цієї роботи виконується саме українськими фахівцями.

«Поки що ми першу роботу – це робота, можна сказати так, генерального планування кожного регіону – робимо з нашими українськими архітекторами. Тому у нас також є батальйон волонтерів-архітекторів. Їм дійсно ніхто не платить гроші. Вони зголосилися допомагати і робити для країни таку справу», – підкреслив заступник керівника ОП.

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Теги: відбудова України, Офіс президента, Кирило Тимошенко
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