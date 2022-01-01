Американка із сином приїхали до Луцька допомагати українцям. ВІДЕО





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Зі США американка Саллі привезла великі пакунки з медикаментами. У найбільшому місті Сполучених Штатів у жінки був власний бізнес – магазин подарунків. Замість нього тепер – тонни гуманітарної допомоги, які вона із Америки доставляє до Луцька.



«Я це роблю від початку війни. Ми разом привезли майже дві сотні таких сумок в аеропорт. Це мої друзі у Сполучених Штатах. Кожен з нас ніс по 10 сумок. В оцій партії – все з лікарень…» – каже жінка.



Окрім медикаментів, збирали і необхідні для військових бронежилети, шоломи, взуття та іншу військову амуніцію. У Штатах, розповідає, усі стурбовані війною в Україні. Напад росії вважають неприпустимим, тож намагаються допомагати українцям, як можуть.



«Це дуже важливо. Бо допомога Україні – це допомога усьому світу. Усьому світу важливо, щоб Україна вистояла в цій боротьбі», – впевнена волонтерка.



Разом із Саллі до Луцька прилетів її син. 22-річний Вільсон припинив навчання в нью-йоркському університеті, аби допомогати українцям.



«Я випустився минулої весни і продовжив навчання в онлайн-форматі. І через те, що воно було онлайн, гнучке, я просто припинив його, відклав на потім і приїхав допомагати тут… Допомагати людям – це важливо. Бо те, що відбувається, – це жахливо. Я радий, що можу допомогти моїй мамі – вона робить більшість роботи. А я можу допомогти їй…» – зауважив Вільсон.



Він допомагає усі масштабні пакунки вивантажувати на один зі штабів допомоги Збройним силам. Тут вже його приймають волонтери, а далі гумвантажі вирушають туди, де найбільше потрібні.



«Це дуже цінний вантаж. Там є і медицина, і військова амуніція, і різні тактичні штуки, і секрети, які не будемо розкривати… Дуже багато корисного, що допоможе нам дійти до спільної перемоги», – зазначила волонтерка центру допомоги ЗСУ «Ангар» Ольга Валянік.



Іноземців, охочих допомогти українським військовим, немало. Вони знаходять волонтерський штаб у соцмережах і надсилають вантажі, допомагають із логістикою, перераховують гроші. Звідси щодня відправляють близько 20 автівок із допомогою у гарячі точки.



Саллі із Вільсоном планують пробути в Україні ще принаймні два тижні, а тоді поїдуть до Польщі – отримувати новий вантаж із Сполучених Штатів. Повертатися додому, ділиться юнак, не хоче.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Із Нью-Йорка – до Луцька. Американка залишила свій бізнес у Сполучених Штатах, аби допомагати українцям. Її син припинив навчання в університеті, щоб разом із нею бути в Україні. Кажуть: бо допомога нашій країні – це допомога усьому світу.Про це пише 12 канал Зі США американкапривезла великі пакунки з медикаментами. У найбільшому місті Сполучених Штатів у жінки був власний бізнес – магазин подарунків. Замість нього тепер – тонни гуманітарної допомоги, які вона із Америки доставляє до Луцька.«Я це роблю від початку війни. Ми разом привезли майже дві сотні таких сумок в аеропорт. Це мої друзі у Сполучених Штатах. Кожен з нас ніс по 10 сумок. В оцій партії – все з лікарень…» – каже жінка.Окрім медикаментів, збирали і необхідні для військових бронежилети, шоломи, взуття та іншу військову амуніцію. У Штатах, розповідає, усі стурбовані війною в Україні. Напад росії вважають неприпустимим, тож намагаються допомагати українцям, як можуть.«Це дуже важливо. Бо допомога Україні – це допомога усьому світу. Усьому світу важливо, щоб Україна вистояла в цій боротьбі», – впевнена волонтерка.Разом із Саллі до Луцька прилетів її син. 22-річнийприпинив навчання в нью-йоркському університеті, аби допомогати українцям.«Я випустився минулої весни і продовжив навчання в онлайн-форматі. І через те, що воно було онлайн, гнучке, я просто припинив його, відклав на потім і приїхав допомагати тут… Допомагати людям – це важливо. Бо те, що відбувається, – це жахливо. Я радий, що можу допомогти моїй мамі – вона робить більшість роботи. А я можу допомогти їй…» – зауважив Вільсон.Він допомагає усі масштабні пакунки вивантажувати на один зі штабів допомоги Збройним силам. Тут вже його приймають волонтери, а далі гумвантажі вирушають туди, де найбільше потрібні.«Це дуже цінний вантаж. Там є і медицина, і військова амуніція, і різні тактичні штуки, і секрети, які не будемо розкривати… Дуже багато корисного, що допоможе нам дійти до спільної перемоги», – зазначила волонтерка центру допомоги ЗСУ «Ангар» Ольга Валянік.Іноземців, охочих допомогти українським військовим, немало. Вони знаходять волонтерський штаб у соцмережах і надсилають вантажі, допомагають із логістикою, перераховують гроші. Звідси щодня відправляють близько 20 автівок із допомогою у гарячі точки.Саллі із Вільсоном планують пробути в Україні ще принаймні два тижні, а тоді поїдуть до Польщі – отримувати новий вантаж із Сполучених Штатів. Повертатися додому, ділиться юнак, не хоче.

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