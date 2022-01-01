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Генеральний секретар ООН відвідав Бородянку

Генеральний секретар ООН відвідав Бородянку
Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш відвідав Бородянку на Київщині, яку обстріляли російські військові.

Про це ">повідомив у Твітері Офіс ООН з координації гуманітарних питань в Україні.

"Я уявляю свою сім'ю в одному з цих будинків, тепер зруйнованих і чорних. Я бачу, як мої онучки в паніці втікають. Війна в жодному разі не може бути прийнятною у ХХІ столітті", - сказав Гуттереш під час відвідання Бородянки.

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Теги: ООН, Бородянка, Антоніу Гуттереш
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