Генеральний секретар ООН відвідав Бородянку

Антоніу Гуттереш відвідав Бородянку на Київщині, яку обстріляли російські військові.



Про це



"Я уявляю свою сім'ю в одному з цих будинків, тепер зруйнованих і чорних. Я бачу, як мої онучки в паніці втікають. Війна в жодному разі не може бути прийнятною у ХХІ столітті", - сказав Гуттереш під час відвідання Бородянки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генеральний секретар ООНвідвідав Бородянку на Київщині, яку обстріляли російські військові.Про це ">повідомив у Твітері Офіс ООН з координації гуманітарних питань в Україні."Я уявляю свою сім'ю в одному з цих будинків, тепер зруйнованих і чорних. Я бачу, як мої онучки в паніці втікають. Війна в жодному разі не може бути прийнятною у ХХІ столітті", - сказав Гуттереш під час відвідання Бородянки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію