Генеральний секретар ООН відвідав Бородянку
Сьогодні, 12:58
Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш відвідав Бородянку на Київщині, яку обстріляли російські військові.
Про це ">повідомив у Твітері Офіс ООН з координації гуманітарних питань в Україні.
"Я уявляю свою сім'ю в одному з цих будинків, тепер зруйнованих і чорних. Я бачу, як мої онучки в паніці втікають. Війна в жодному разі не може бути прийнятною у ХХІ столітті", - сказав Гуттереш під час відвідання Бородянки.
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Про це ">повідомив у Твітері Офіс ООН з координації гуманітарних питань в Україні.
"Я уявляю свою сім'ю в одному з цих будинків, тепер зруйнованих і чорних. Я бачу, як мої онучки в паніці втікають. Війна в жодному разі не може бути прийнятною у ХХІ столітті", - сказав Гуттереш під час відвідання Бородянки.
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