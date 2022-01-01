Сметанін, який «здав» Росії аеродром у Луцьку, може вийти з-під варти під майже 2 мільйони застави

Іллі Сметаніну, який тривалий час співпрацював з Росією та здав агресору під обстріл Луцький військовий аеродром, продовжили строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Про те, що відбувся розгляд клопотання щодо підозрюваного у державній зраді, повідомили на сторінці Луцького міськрайонного суду. У коментарі виданню у суді підтвердили, що йдеться про Іллю Сметаніна.



Розгляд клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою розглянула учора, 27 квітня, суддя Олеся Калькова.



За наслідками розгляду до підозрюваного застосували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 днів з можливістю внесення застави. Розмір застави визначили на підставі частини 3 статті 183 КПК України – 800 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 1 984 800 гривень.



Як пояснили у суді, згідно зі статтею 183 КПК України, суддя може не визначати заставу лише у конкретних випадках у разі тримання під вартою. Справа Сметаніна під цей перелік не підпадає, тому мав бути визначений розмір застави.



Нагадаємо, Служба безпеки України затримала зрадника, який «здав» ворогу під обстріл Луцький військовий аеродром. Ним виявився лучанин, так званий авіалюбитель, вже відомий причетністю до «руского міра» Ілля Сметанін.



Сметанін передавав ворожим спецслужбам інформацію про типи і кількість військових літаків, місця їх дислокації, тренувальні польоти, особисті дані військовослужбовців аеродрому.



Протягом 24-28 лютого він постійно «зливав» інформацію про результати вторгнення російських військ на Волинь.



Завдяки його «допомозі» 24 лютого аеропорт був обстріляний із ракет.

Після цього зрадник доповів про результат удару в РФ.



«Я познайомився з офіцером Російської Федерації у 2010 році через соцмережу. Він намагався у мене вивідати інформацію про діяльність аеродрому. У 2017 році я особисто зустрівся з ним в Москві, де він повідомив, що працює на ФСБ РФ. В майбутньому я розповсюджував інформацію на інтернет-сторінці: фотофіксацію польотів літаків і захисних споруд Луцького військового аеродрому. В ніч з 23 на 24 лютого я почув, як літаки летять з Луцького військового аеродрому. Намагався зв’язатися з військовослужбовцями бригади, щоб дізнатися, що сталося і куди вони летять. Після обстрілу Луцького аеродрому я зв`язався з офіцером збройних сил РФ. Він повідомив мені, що удар відбувся по аеродрому як стратегічному об'єкту і в найближчий час більше ударів не планується по Луцьку. Подальші вказівки я мав отримувати додатково», - сказав Сметанін на оприлюдненому СБУ відео.



Через деякий час аеродром у Луцьку обстріляли вдруге. Зранку 11 березня

Внаслідок цього



Довідково: відповідно до частини 1 статті 111 Кримінального кодексу, державна зрада - діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! , який тривалий час співпрацював з Росією та здав агресору під обстріл Луцький військовий аеродром, продовжили строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Про те, що відбувся розгляд клопотання щодо підозрюваного у державній зраді, повідомили на сторінці Луцького міськрайонного суду. У коментарі виданню у суді підтвердили, що йдеться про Іллю Сметаніна.Розгляд клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою розглянула учора, 27 квітня, суддяЗа наслідками розгляду до підозрюваного застосували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 днів з можливістю внесення застави. Розмір застави визначили на підставі частини 3 статті 183 КПК України – 800 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 1 984 800 гривень.Як пояснили у суді, згідно зі статтею 183 КПК України, суддя може не визначати заставу лише у конкретних випадках у разі тримання під вартою. Справа Сметаніна під цей перелік не підпадає, тому мав бути визначений розмір застави.Нагадаємо, Служба безпеки України. Ним виявився лучанин, так званий авіалюбитель, вже відомий причетністю до «руского міра»Сметанін передавав ворожим спецслужбам інформацію про типи і кількість військових літаків, місця їх дислокації, тренувальні польоти, особисті дані військовослужбовців аеродрому.Протягом 24-28 лютого він постійно «зливав» інформацію про результати вторгнення російських військ на Волинь.Завдяки його «допомозі» 24 лютого аеропорт був обстріляний із ракет.Після цього зрадник доповів про результат удару в РФ.«Я познайомився з офіцером Російської Федерації у 2010 році через соцмережу. Він намагався у мене вивідати інформацію про діяльність аеродрому. У 2017 році я особисто зустрівся з ним в Москві, де він повідомив, що працює на ФСБ РФ. В майбутньому я розповсюджував інформацію на інтернет-сторінці: фотофіксацію польотів літаків і захисних споруд Луцького військового аеродрому. В ніч з 23 на 24 лютого я почув, як літаки летять з Луцького військового аеродрому. Намагався зв’язатися з військовослужбовцями бригади, щоб дізнатися, що сталося і куди вони летять. Після обстрілу Луцького аеродрому я зв`язався з офіцером збройних сил РФ. Він повідомив мені, що удар відбувся по аеродрому як стратегічному об'єкту і в найближчий час більше ударів не планується по Луцьку. Подальші вказівки я мав отримувати додатково», - сказав Сметанін на оприлюдненому СБУ відео.Через деякий час аеродром у Луцьку обстріляли вдруге. Зранку 11 березня пролунали 4 гучні вибухи Внаслідок цього загинули четверо військовослужбовців , 6 людей поранено.відповідно до частини 1 статті 111 Кримінального кодексу, державна зрада - діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

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