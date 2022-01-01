29 квітня на Волині: гортаючи календар

29 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження голова Зимнівської об'єднаної громади (Володимир-Волинський район) В'ячеслав Католик (на фото).

Також сьогодні відзначають день народження підполковник Сергій Фураєв та журналіст Віталій Буряк.

Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, довголіття й невичерпної наснаги для праці.

Іменинники 29 квітня – Галина, Ірина й Леонід. Зичимо їм любові й радості від життя.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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