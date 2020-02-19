Повідомили, коли і де прощатимуться із загиблим на війні волинянином Юрієм Ролюком
Сьогодні, 00:05
Стало відомо місце та час прощання із загиблим старшим лейтенантом 28-ї окремої механізованої бригади "Лицарів Зимового походу", уродженцем села Острівок Юрієм Ролюком.
Про це на на своїй сторінці у фейсбуці повідомив голова Зимнівської громади В'ячеслав Католик.
Нагадаємо, про загибель Юрія Ролюка стало відомо 26 квітня.
За словами В'ячеслава Католика, 29 квітня відбудеться прощання із загиблим захисником України.
Об 11:00 з міського моргу везтимуть тіло Героя до домівки у село Острівокю.
О 13:00 відбудеться панахида та прощання з Героєм, у Храмі Віри, Надії, Любові і їх матері Софії у Володимирі.
Поховання відбудеться на кладовищі села Поничів.
"Прошу усіх небайдужих, сусідів сім'ї загиблого, усіх хто його знав, гідно провести в останню путь Героя, створивши живий коридор по вулицям (від переїзду) Шкартальна, Шкільна та Зелена, зібравшись об 11:00", - йдеться у дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття родині та усім близьким загиблого воїна.
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Про це на на своїй сторінці у фейсбуці повідомив голова Зимнівської громади В'ячеслав Католик.
Нагадаємо, про загибель Юрія Ролюка стало відомо 26 квітня.
За словами В'ячеслава Католика, 29 квітня відбудеться прощання із загиблим захисником України.
Об 11:00 з міського моргу везтимуть тіло Героя до домівки у село Острівокю.
О 13:00 відбудеться панахида та прощання з Героєм, у Храмі Віри, Надії, Любові і їх матері Софії у Володимирі.
Поховання відбудеться на кладовищі села Поничів.
"Прошу усіх небайдужих, сусідів сім'ї загиблого, усіх хто його знав, гідно провести в останню путь Героя, створивши живий коридор по вулицям (від переїзду) Шкартальна, Шкільна та Зелена, зібравшись об 11:00", - йдеться у дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття родині та усім близьким загиблого воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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