Повідомили, коли і де прощатимуться із загиблим на війні волинянином Юрієм Ролюком

Повідомили, коли і де прощатимуться із загиблим на війні волинянином Юрієм Ролюком
Стало відомо місце та час прощання із загиблим старшим лейтенантом 28-ї окремої механізованої бригади "Лицарів Зимового походу", уродженцем села Острівок Юрієм Ролюком.

Про це на на своїй сторінці у фейсбуці повідомив голова Зимнівської громади В'ячеслав Католик.


Нагадаємо, про загибель Юрія Ролюка стало відомо 26 квітня.

За словами В'ячеслава Католика, 29 квітня відбудеться прощання із загиблим захисником України.

Об 11:00 з міського моргу везтимуть тіло Героя до домівки у село Острівокю.

О 13:00 відбудеться панахида та прощання з Героєм, у Храмі Віри, Надії, Любові і їх матері Софії у Володимирі.

Поховання відбудеться на кладовищі села Поничів.

"Прошу усіх небайдужих, сусідів сім'ї загиблого, усіх хто його знав, гідно провести в останню путь Героя, створивши живий коридор по вулицям (від переїзду) Шкартальна, Шкільна та Зелена, зібравшись об 11:00", - йдеться у дописі.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття родині та усім близьким загиблого воїна.

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Теги: Волинь, смерть, прощання, війна
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