Повідомили, коли і де прощатимуться із загиблим на війні волинянином Юрієм Ролюком

Стало відомо місце та час прощання із загиблим старшим лейтенантом 28-ї окремої механізованої бригади "Лицарів Зимового походу", уродженцем села ОстрівокПро це на на своїй сторінці у фейсбуці повідомив голова Зимнівської громадиНагадаємо, простало відомо 26 квітня.За словами В'ячеслава Католика, 29 квітня відбудеться прощання із загиблим захисником України.Об 11:00 з міського моргу везтимуть тіло Героя до домівки у село Острівокю.О 13:00 відбудеться панахида та прощання з Героєм, у Храмі Віри, Надії, Любові і їх матері Софії у Володимирі.Поховання відбудеться на кладовищі села Поничів."Прошу усіх небайдужих, сусідів сім'ї загиблого, усіх хто його знав, гідно провести в останню путь Героя, створивши живий коридор по вулицям (від переїзду) Шкартальна, Шкільна та Зелена, зібравшись об 11:00", - йдеться у дописі.