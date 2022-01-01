ЗСУ знищили 15 ворожих повітряних цілей, серед них – винищувач Су-34

ЗСУ знищили 15 ворожих повітряних цілей, серед них – винищувач Су-34
За добу 28 квітня українські захисники уразили 15 ворожих повітряних цілей.

Про це повідомляють у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"28 квітня противник нарощує сили та засоби як на землі, так і у небі, почастішали авіаційні удари, пуски крилатих ракет авіційного та морського базування", - йдеться у дописі.

П’ять таких ракет – типу «Калібр» та типу «Х» збили протягом доби.
Також противних збільшує присутність БпЛА в українському небі, які успішно знищує наша протиповітряна оборона. Уражено 9 безпілотників: 7 – типу «Орлан-10» і два – невстановленого типу.

На Харківщині зенітний ракетний підрозділ Повітряних Сил збиває черговий винищувач-бомбардувальник Су-34!

Загалом за добу 28 квітня уражено 15 повітряних цілей:
- 1 літак (Су-34);
- 5 крилатих ракет;
- 9 БпЛА.

Авіація Повітряних Сил продовжує виконання спеціальних завдань в повітряному просторі України. Це і транспортні перевезення, і винищувальне прикриття ударних груп штурмовиків та бомбардувальників, які завдають вогневих уражень по позиціях окупаційних військ.

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Теги: ППО, Україна, війна
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