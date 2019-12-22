Японія надасть Україні 100 мільйонів доларів кредиту





Гроші призначені для першочергових соціальних, гуманітарних видатків, підтримки внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомляє



"Підписано угоду між урядом України та урядом Японії про кредит Японського агентства міжнародного співробітництва на політику розвитку у сфері надзвичайного економічного відновлення та гранту на зміцнення системи охорони здоров'я та медицини", - сказано у прес-релізі відомства.



Ідеться про бюджетну підтримку для стабілізації ситуації, зокрема для забезпечення першочергових соціальних, гуманітарних видатків, видатків на охорону здоров'я, підтримки внутрішньо переміщених осіб та інших пріоритетних видатків.



Крім того, грант у розмірі близько $2,3 млн буде спрямований на закупівлю медобладнання.

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