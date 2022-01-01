ООН планує виплати для українців, які постраждали від російської агресії





Про це генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив 28 квітня на спільному із президентом України Володимиром Зеленським брифінгу в Києві, - пише



"Ми готові надавати готівку: до кінця травня – 1,3 млн, до серпня – 2 млн людей, але це буде у координації з українським урядом", – сказав Гутерріш.



Він уточнив, що це унікальна ситуація, оскільки зазвичай організація виплачує гроші лише у тих країнах, де уряд не в змозі виконати цю функцію.



"Це нетипова для ООН гуманітарна операція, оскільки в Україні є уряд, що функціонує, система влади. Тому наше завдання – не замінити, а підтримати уряд", – пояснив Гутерріш.



Також він зазначив, що ООН надаватиме Україні й іншу допомогу.



"Станом на сьогодні вже забезпечено надання гуманітарної допомоги 3,4 млн громадян в Україні, і ми готові й маємо намір охопити до кінця серпня 8,7 млн людей... В умовах найгіршого сценарію 25 млн людей можуть потребувати гуманітарної допомоги до кінця року. Сподіваюся, цей сценарій залишиться на папері, але ми готові", – резюмував генсек ООН.



Зеленський говорив 16 квітня, що дефіцит державного бюджету України становить €7 млрд щомісяця. Радник президента Олег Устенко 17 квітня розповів, що Україна веде з країнами G7 переговори щодо надання $50 млрд допомоги.



За даними міністра фінансів Сергія Марченка станом на 7 квітня, Україна отримала приблизно €3 млрд фінансової допомоги від партнерів – як кредитної, так і безповоротної – та веде переговори про більшу допомогу. 8 квітня МВФ погодив відкриття спецрахунку для спрямування грошей країн-донорів Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Організація Об'єднаних Націй планує надати готівкові виплати 2 млн українців, які постраждали від російської агресії.Про це генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив 28 квітня на спільному із президентом України Володимиром Зеленським брифінгу в Києві, - пише "Гордон" "Ми готові надавати готівку: до кінця травня – 1,3 млн, до серпня – 2 млн людей, але це буде у координації з українським урядом", – сказав Гутерріш.Він уточнив, що це унікальна ситуація, оскільки зазвичай організація виплачує гроші лише у тих країнах, де уряд не в змозі виконати цю функцію."Це нетипова для ООН гуманітарна операція, оскільки в Україні є уряд, що функціонує, система влади. Тому наше завдання – не замінити, а підтримати уряд", – пояснив Гутерріш.Також він зазначив, що ООН надаватиме Україні й іншу допомогу."Станом на сьогодні вже забезпечено надання гуманітарної допомоги 3,4 млн громадян в Україні, і ми готові й маємо намір охопити до кінця серпня 8,7 млн людей... В умовах найгіршого сценарію 25 млн людей можуть потребувати гуманітарної допомоги до кінця року. Сподіваюся, цей сценарій залишиться на папері, але ми готові", – резюмував генсек ООН.Зеленський говорив 16 квітня, що дефіцит державного бюджету України становить €7 млрд щомісяця. Радник президента Олег Устенко 17 квітня розповів, що Україна веде з країнами G7 переговори щодо надання $50 млрд допомоги.За даними міністра фінансів Сергія Марченка станом на 7 квітня, Україна отримала приблизно €3 млрд фінансової допомоги від партнерів – як кредитної, так і безповоротної – та веде переговори про більшу допомогу. 8 квітня МВФ погодив відкриття спецрахунку для спрямування грошей країн-донорів Україні.

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