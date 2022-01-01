Луцьких ДСНСників, які ліквідовували пожежу після обстрілів аеродрому, нагородили. ВІДЕО

Луцьких ДСНСників, які ліквідовували пожежу після обстрілів аеродрому, нагородили. ВІДЕО
У Луцьку нагородили працівників ДСНС, які гасили пожежу на обстріляному місцевому аеродромі.

Про це у програмі «Прайм-Тайм» розповів речник головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Волинській області Володимир Нестеров, - пише ІА Конкурент.

Речник зазначив, що нагороди отримали ті рятувальники, які ліквідовували наслідки обстрілів аеродрому. Нагороди були підписані головою ДСНС і вручені в урочистій обстановці, а тим, хто найбільше проявив себе – вручені відповідні відзнаки.

«Я вважаю, що це правильно, бо це суттєвий стимул для роботи. Умови зараз не прості і всі хто проявили мужність та героїзм повинні бути відзначені», – зауважив Володимир Нестеров.

Речник зауважує, що вогнеборці, які брали участь у гасінні нафтобази також отримають нагороди. Вже відбувся процес подачі відповідних документів для нагородження.


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Теги: Волинь, ДСНС, нагородження
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