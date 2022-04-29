Генеральний секретар ООН визнав, що Радбез не може зупинити війну проти України

Генеральний секретар ООН визнав, що Радбез не може зупинити війну проти України
Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш розкритикував Раду безпеки своєї організації за нездатність запобігти або припинити війну в Україні.

Виступаючи у Києві 28 квітня, він сказав, що це "джерело великого розчарування та гніву", передає LB.ua з посиланням на ВВС.

"Дозвольте мені бути максимально чітким: <вона> не змогла зробити все, що в її силах, щоб запобігти і припинити цю війну", – сказав генсек ООН.

Рада Безпеки ООН, що складається з 15 членів, має особливе завдання забезпечити глобальний мир і безпеку. Але вона зіткнулася з критикою, в тому числі з боку українського уряду, за бездіяльність від початку вторгнення в лютому.

Гутерріш виступив у четвер увечері на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, який раніше критикував Раду Безпеки.

"Я тут, щоб сказати вам, пане Президенте, і народу України: ми не здамося", – сказав він.

Але пізніше Гутерріш захищав свою організацію, визнаючи, що, хоча Рада Безпеки була "паралізована", ООН вживала інших дій.

"ООН – це 1400 співробітників в Україні, які працюють над наданням допомоги, харчування, готівкою <та> іншими формами підтримки", – сказав ВВС генеральний секретар ООН.

Росія є одним із п'яти постійних членів Радбезу, що мають право накладати вето на її рішення. Через її позицію жодної резолюції стосовно війни рф проти України ухвалено не було.

Генасамблея ООН ухвалила дві резолюції: "Агресія проти України" та "Гуманітарні наслідки агресії проти України". Структури ООН надають гуманітарну допомогу постраждалим від російського вторгнення районам, переселенцям та біженцям з України.

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Теги: Росія, Україна, війна
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