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Росія зранку обстріляла Дніпропетровщину

Росія зранку обстріляла Дніпропетровщину
Вранці 29 квітня російські окупанти обстріляли з "Градів" села Велика Костромка та Мар’янське у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram.

"Ніч більш-менш спокійна. Ранком окупанти знову обстріляли з "Градів" Велику Костромку та Мар’янське. Зачепило господарчі будівлі", - написав він.

Голова ОВА зазначив, що, за попередніми даними, люди не постраждали. Але цю інформацію ще уточнюють.

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Теги: Дніпропетровщина, обстріли, Росія
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