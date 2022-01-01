Російські окупанти виводять частину своїх військ з Маріуполя, – Пентагон
Сьогодні, 09:50
На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України, окупаційні війська РФ почали виводити деякі свої частини з Маріуполя.
Про це йдеться на сайті оборонного відомства США, пише УНІАН.
За даними Пентагону, деякі російські частини залишають Маріуполь і рухаються на північний захід.
За даними Пентагону, бої за місто тривають. Як зазначив під час брифінгу чиновник оборонного відомства, російські військові повністю не контролюють Маріуполь і саме тому окупанти продовжують наносити як ракетні, так і авіаційні удари.
Як зазначив чиновник, якби місто було повністю взято, не було б сенсу в ракетних ударах.
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Про це йдеться на сайті оборонного відомства США, пише УНІАН.
За даними Пентагону, деякі російські частини залишають Маріуполь і рухаються на північний захід.
За даними Пентагону, бої за місто тривають. Як зазначив під час брифінгу чиновник оборонного відомства, російські військові повністю не контролюють Маріуполь і саме тому окупанти продовжують наносити як ракетні, так і авіаційні удари.
Як зазначив чиновник, якби місто було повністю взято, не було б сенсу в ракетних ударах.
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