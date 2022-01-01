Як минула ніч на Волині та інших регіонах 29 квітня





Про це інформує



На Дніпропетровщині ніч пройшла спокійно. Проте вранці ворог з градів



Київщина: напередодні ввечері під час повітряної тривоги був нанесений ракетний удар по інфраструктурі Фастовської громади. Поранені дві людини. Пожежа була локалізована. Наслідки влучення ліквідовуються.



Хмельницька область: увечері під час повітряної тривоги відбувся ракетний удар у інфраструктурний об'єкт в одній з територіальних громад Шепетівського району на території Хмельницької області.



Наслідки влучення ліквідують. Жертв нема.



Харків: вночі тривав обстріл житлових районів міста із артилерії та РСЗВ, за попередньою інформацією постраждалих немає.

Протягом доби окупанти безперервно обстрілювали Харківський район, населені пункти Покотилівка, Хроли, Котрярі.



Луганщина: ситуація залишається напруженою я За добу — обстріли: Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Гірське, Привілля. У кожному з цих міст є пошкодження житлового фонду та господарчих споруд. Загиблих серед цивільних немає.



Донеччина: вся лінія фронту — обстріли. Гради, артилерія, міномети, авіація, ракети. Ввечорі — ракетний удар по околицям Краматорська.

Маріуполь - без змін. На сьогодні намічається операція по виводу із заводу цивільних.



Херсонщина: в області вибухи та обстріли, ворог намагається взяти під контроль населені пункти, вдається до погроз та викрадень. На території області складна і напружена ситуація.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині.Про це інформує "Українська правда". Наніч пройшла спокійно. Проте вранці ворог з градів обстріляв два села на межі з Херсонщиною . Попередньо, людей не зачепило. Детальна інформація та дані щодо наслідків з’ясовуються.: напередодні ввечері під час повітряної тривоги був нанесений ракетний удар по інфраструктурі Фастовської громади. Поранені дві людини. Пожежа була локалізована. Наслідки влучення ліквідовуються.увечері під час повітряної тривоги відбувся ракетний удар у інфраструктурний об'єкт в одній з територіальних громад Шепетівського району на території Хмельницької області.Наслідки влучення ліквідують. Жертв нема.вночі тривав обстріл житлових районів міста із артилерії та РСЗВ, за попередньою інформацією постраждалих немає.Протягом доби окупанти безперервно обстрілювали Харківський район, населені пункти Покотилівка, Хроли, Котрярі.ситуація залишається напруженою я За добу — обстріли: Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Гірське, Привілля. У кожному з цих міст є пошкодження житлового фонду та господарчих споруд. Загиблих серед цивільних немає.вся лінія фронту — обстріли. Гради, артилерія, міномети, авіація, ракети. Ввечорі — ракетний удар по околицям Краматорська.Маріуполь - без змін. На сьогодні намічається операція по виводу із заводу цивільних.в області вибухи та обстріли, ворог намагається взяти під контроль населені пункти, вдається до погроз та викрадень. На території області складна і напружена ситуація.

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