Як минула ніч на Волині та інших регіонах 29 квітня
Сьогодні, 10:02
Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині.
Про це інформує "Українська правда".
На Дніпропетровщині ніч пройшла спокійно. Проте вранці ворог з градів обстріляв два села на межі з Херсонщиною. Попередньо, людей не зачепило. Детальна інформація та дані щодо наслідків з’ясовуються.
Київщина: напередодні ввечері під час повітряної тривоги був нанесений ракетний удар по інфраструктурі Фастовської громади. Поранені дві людини. Пожежа була локалізована. Наслідки влучення ліквідовуються.
Хмельницька область: увечері під час повітряної тривоги відбувся ракетний удар у інфраструктурний об'єкт в одній з територіальних громад Шепетівського району на території Хмельницької області.
Наслідки влучення ліквідують. Жертв нема.
Харків: вночі тривав обстріл житлових районів міста із артилерії та РСЗВ, за попередньою інформацією постраждалих немає.
Протягом доби окупанти безперервно обстрілювали Харківський район, населені пункти Покотилівка, Хроли, Котрярі.
Луганщина: ситуація залишається напруженою я За добу — обстріли: Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Гірське, Привілля. У кожному з цих міст є пошкодження житлового фонду та господарчих споруд. Загиблих серед цивільних немає.
Донеччина: вся лінія фронту — обстріли. Гради, артилерія, міномети, авіація, ракети. Ввечорі — ракетний удар по околицям Краматорська.
Маріуполь - без змін. На сьогодні намічається операція по виводу із заводу цивільних.
Херсонщина: в області вибухи та обстріли, ворог намагається взяти під контроль населені пункти, вдається до погроз та викрадень. На території області складна і напружена ситуація.
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Про це інформує "Українська правда".
На Дніпропетровщині ніч пройшла спокійно. Проте вранці ворог з градів обстріляв два села на межі з Херсонщиною. Попередньо, людей не зачепило. Детальна інформація та дані щодо наслідків з’ясовуються.
Київщина: напередодні ввечері під час повітряної тривоги був нанесений ракетний удар по інфраструктурі Фастовської громади. Поранені дві людини. Пожежа була локалізована. Наслідки влучення ліквідовуються.
Хмельницька область: увечері під час повітряної тривоги відбувся ракетний удар у інфраструктурний об'єкт в одній з територіальних громад Шепетівського району на території Хмельницької області.
Наслідки влучення ліквідують. Жертв нема.
Харків: вночі тривав обстріл житлових районів міста із артилерії та РСЗВ, за попередньою інформацією постраждалих немає.
Протягом доби окупанти безперервно обстрілювали Харківський район, населені пункти Покотилівка, Хроли, Котрярі.
Луганщина: ситуація залишається напруженою я За добу — обстріли: Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Гірське, Привілля. У кожному з цих міст є пошкодження житлового фонду та господарчих споруд. Загиблих серед цивільних немає.
Донеччина: вся лінія фронту — обстріли. Гради, артилерія, міномети, авіація, ракети. Ввечорі — ракетний удар по околицям Краматорська.
Маріуполь - без змін. На сьогодні намічається операція по виводу із заводу цивільних.
Херсонщина: в області вибухи та обстріли, ворог намагається взяти під контроль населені пункти, вдається до погроз та викрадень. На території області складна і напружена ситуація.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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