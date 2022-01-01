У Луцьку запрацювали дві мобільні бригади соціально-психологічної допомоги





Про це розповіла Надія Бруяка.



Соціальні педагоги працюють із людьми, які пережили насильство та з переселенцями.



"В нас є пряма лінія, де ми постійно чергуємо, також ми будемо виїжджати на пункти, де живуть переселенці і будемо ділитися інформацією, контактними даними", – каже Надія Бруяка. Додає: долати тривогу потрібно чимшвидше.



Що таке постійне відчуття тривоги знає Галина Бєлікова, яка разом із чоловіком приїхала на Волинь з Харкова. Розповідає: місяць вони прожили у підвалі через постійні обстріли зі сторони російських військ. Коли ракета зруйнувала їхній будинок – вирішили втікати.



Зі слів жінки, вона постійно у тривожному стані: "в мене такі приступи почалися, я не можу з собою впоратися. Переживаю я за всіх людей тут чомусь, мені так страшно. Те, що я пережила: стояв Харків, люди жили, ходили, раділи, дітки, все. І одного прекрасного дня раз і нічого немає".



Як розповіла психологиня Надія Бруяка, нині більшість з переселенців потребують допомоги в подоланні страхів та спогадів про пережите.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 29 квітня у Луцьку почали діяти мобільні бригади соціально-психологічної допомоги. Такі групи запрацювали у всіх обласних центрах України за підтримки ООН. У Луцьку є дві.Про це розповіла Суспільному психологиняСоціальні педагоги працюють із людьми, які пережили насильство та з переселенцями."В нас є пряма лінія, де ми постійно чергуємо, також ми будемо виїжджати на пункти, де живуть переселенці і будемо ділитися інформацією, контактними даними", – каже Надія Бруяка. Додає: долати тривогу потрібно чимшвидше.Що таке постійне відчуття тривоги знає Галина Бєлікова, яка разом із чоловіком приїхала на Волинь з Харкова. Розповідає: місяць вони прожили у підвалі через постійні обстріли зі сторони російських військ. Коли ракета зруйнувала їхній будинок – вирішили втікати.Зі слів жінки, вона постійно у тривожному стані: "в мене такі приступи почалися, я не можу з собою впоратися. Переживаю я за всіх людей тут чомусь, мені так страшно. Те, що я пережила: стояв Харків, люди жили, ходили, раділи, дітки, все. І одного прекрасного дня раз і нічого немає".Як розповіла психологиня Надія Бруяка, нині більшість з переселенців потребують допомоги в подоланні страхів та спогадів про пережите.

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