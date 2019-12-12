У війні за Україну загинув директор школи з Волині

Володимира Савчука – жителя с. Бережниця Маневицької територіальної громади.



Про це



Відповідне розпорядження підписала начальниця районної військової адміністрації Ольга Ващук. Воїн мужньо боровся за перемогу України, відбиваючи військову агресію окупанта.



У своєму дописі в соціальній мережі «Фейсбук» Ольга Ващук зазначила:



«На жаль, знову гірка звістка сколихнула район. У боротьбі за Україну загинув наш краянин, директор школи села Бережниця, батько трьох дітей, учасник АТО 2014 – 2015 років Володимир Савчук. Подвиг Героя – всенародний, пам'ять про нього – вічна».



"Жахлива чорна звістка прилетіла до нашої школи. Боронячи Україну від ворогів, загинув наш колега, друг, порадник, завідувач філії Савчук Володимир Федорович. Слава Україні! Слава її Захисникам! Герої не вмирають!", - написала на сторінці Бережницької гімназії - філії ОЗЗСО "Троянівський ліцей Мирослава Іващик.



Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 29, 30 квітня, 1 травня цього року оголошені днями жалоби на території Камінь-Каширщини у зв'язку із загибеллю на війні– жителя с. Бережниця Маневицької територіальної громади.Про це повідомили у Камінь-Каширській РДА.Відповідне розпорядження підписала начальниця районної військової адміністрації. Воїн мужньо боровся за перемогу України, відбиваючи військову агресію окупанта.У своєму дописі в соціальній мережі «Фейсбук» Ольга Ващук зазначила:«На жаль, знову гірка звістка сколихнула район. У боротьбі за Україну загинув наш краянин, директор школи села Бережниця, батько трьох дітей, учасник АТО 2014 – 2015 років Володимир Савчук. Подвиг Героя – всенародний, пам'ять про нього – вічна»."Жахлива чорна звістка прилетіла до нашої школи. Боронячи Україну від ворогів, загинув наш колега, друг, порадник, завідувач філії Савчук Володимир Федорович. Слава Україні! Слава її Захисникам! Герої не вмирають!", - написала на сторінці Бережницької гімназії - філії ОЗЗСО "Троянівський ліцейщиро співчуває рідним та близьким Героя!

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