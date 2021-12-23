На Волині під час пожежі у квартирі загинув 58-річний чоловік
Сьогодні, 10:48
Минулої доби рятувальники ліквідували 3 пожежі, що трапилися на Волині. У селищі Рокині Луцького району виникло загорання у квартирі.
Про це повідомила пресслужба ДСНС Волині.
О 10:36 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на другому поверсі чотириповерхового житлового будинку в селищі Рокині. Мешканці суміжних квартир, де спостерігалося найбільш щільне задимлення, самотужки залишили приміщення й викликали рятувальників.
За викликом прибула чергова варта 2 ДПРЧ м. Луцька. З’ясувалося, що вогонь виник в одній з кімнат, охопив диван, хатні речі й перекинувся на внутрішнє оздоблення стін. Під час гасіння пожежі виявили тіло 58-річного чоловіка.
Горіння локалізували о 10:57, ліквідували – о 10:59. Імовірно, пожежа трапилася через необережність з вогнем під кас куріння.
Цього ж дня рятувальники 5 ДПРЧ м. Нововолинська ліквідували пожежу очерету на площі 8 га в селі Низкиничі Володимир-Волинського району. За попередніми даними, до пожежі призвело необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
Також О 02:41 рятувальники 5 ДПРЧ м. Нововолинська ліквідували пожежу в магазині на вулиці Грушевського в Нововолинську. Імовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
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Про це повідомила пресслужба ДСНС Волині.
О 10:36 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на другому поверсі чотириповерхового житлового будинку в селищі Рокині. Мешканці суміжних квартир, де спостерігалося найбільш щільне задимлення, самотужки залишили приміщення й викликали рятувальників.
За викликом прибула чергова варта 2 ДПРЧ м. Луцька. З’ясувалося, що вогонь виник в одній з кімнат, охопив диван, хатні речі й перекинувся на внутрішнє оздоблення стін. Під час гасіння пожежі виявили тіло 58-річного чоловіка.
Горіння локалізували о 10:57, ліквідували – о 10:59. Імовірно, пожежа трапилася через необережність з вогнем під кас куріння.
Цього ж дня рятувальники 5 ДПРЧ м. Нововолинська ліквідували пожежу очерету на площі 8 га в селі Низкиничі Володимир-Волинського району. За попередніми даними, до пожежі призвело необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
Також О 02:41 рятувальники 5 ДПРЧ м. Нововолинська ліквідували пожежу в магазині на вулиці Грушевського в Нововолинську. Імовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
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