Росія втратила 23 000 солдат на війні з Україною





Про це свідчать



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.04 орієнтовно склали:



- особового складу - близько 23000 (+200) осіб ліквідовано,

- танків ‒ 986 (+16) од,

- бойових броньованих машин ‒ 2418 (+29) од,

- артилерійських систем – 435 (+4) од,

- РСЗВ - 151 (+0) од,

- засоби ППО - 73 (+1) од,

- літаків – 189 (+2) од,

- гелікоптерів – 155 (+0) од,

- автомобільної техніки - 1695 (+7) од,

- кораблі /катери - 8 (+0) од,

- цистерн з ПММ - 76 (+0),

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 229 (+14).

- спеціальна техніка - 31 (+0).

- пускові установки ОТРК/ТРК - 4 (+0).



Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку.



Дані постійно уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку повномасштабної військової агресії Росії її армія втратила 23 тисячі солдатів в Україні.Про це свідчать дані Генштабу.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.04 орієнтовно склали:- особового складу - близько 23000 (+200) осіб ліквідовано,- танків ‒ 986 (+16) од,- бойових броньованих машин ‒ 2418 (+29) од,- артилерійських систем – 435 (+4) од,- РСЗВ - 151 (+0) од,- засоби ППО - 73 (+1) од,- літаків – 189 (+2) од,- гелікоптерів – 155 (+0) од,- автомобільної техніки - 1695 (+7) од,- кораблі /катери - 8 (+0) од,- цистерн з ПММ - 76 (+0),- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 229 (+14).- спеціальна техніка - 31 (+0).- пускові установки ОТРК/ТРК - 4 (+0).Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку.Дані постійно уточнюються.

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