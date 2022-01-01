Росія втратила 23 000 солдат на війні з Україною
Сьогодні, 10:26
Від початку повномасштабної військової агресії Росії її армія втратила 23 тисячі солдатів в Україні.
Про це свідчать дані Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.04 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 23000 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 986 (+16) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2418 (+29) од,
- артилерійських систем – 435 (+4) од,
- РСЗВ - 151 (+0) од,
- засоби ППО - 73 (+1) од,
- літаків – 189 (+2) од,
- гелікоптерів – 155 (+0) од,
- автомобільної техніки - 1695 (+7) од,
- кораблі /катери - 8 (+0) од,
- цистерн з ПММ - 76 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 229 (+14).
- спеціальна техніка - 31 (+0).
- пускові установки ОТРК/ТРК - 4 (+0).
Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку.
Дані постійно уточнюються.
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Про це свідчать дані Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.04 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 23000 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 986 (+16) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2418 (+29) од,
- артилерійських систем – 435 (+4) од,
- РСЗВ - 151 (+0) од,
- засоби ППО - 73 (+1) од,
- літаків – 189 (+2) од,
- гелікоптерів – 155 (+0) од,
- автомобільної техніки - 1695 (+7) од,
- кораблі /катери - 8 (+0) од,
- цистерн з ПММ - 76 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 229 (+14).
- спеціальна техніка - 31 (+0).
- пускові установки ОТРК/ТРК - 4 (+0).
Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку.
Дані постійно уточнюються.
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