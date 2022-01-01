На Харківщині внаслідок ворожого обстрілу загинув волинянин

Васильчук Богдан Васильович.



Про це Ігор Чайка.



Загиблий 1991 року народження проживав у селі Ситовичі Ковельського району (Поворська громада).



Він загинув 28 квітня 2022 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Крюкове Лозівського району Харківської області.



"О 10.15-10.30 зустрічаємо тіло загиблого воїна - по Незалежності - і на повороті до МТМО", - написав Чайка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У війні із Росією загинув житель КовельщиниПро це повідомив мер КовельЗагиблий 1991 року народження проживав у селі Ситовичі Ковельського району (Поворська громада).Він загинув 28 квітня 2022 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Крюкове Лозівського району Харківської області."О 10.15-10.30 зустрічаємо тіло загиблого воїна - по Незалежності - і на повороті до МТМО", - написав Чайка.

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