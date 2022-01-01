На Харківщині внаслідок ворожого обстрілу загинув волинянин
Сьогодні, 10:10
У війні із Росією загинув житель Ковельщини Васильчук Богдан Васильович.
Про це повідомив мер Ковель Ігор Чайка.
Загиблий 1991 року народження проживав у селі Ситовичі Ковельського району (Поворська громада).
Він загинув 28 квітня 2022 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Крюкове Лозівського району Харківської області.
"О 10.15-10.30 зустрічаємо тіло загиблого воїна - по Незалежності - і на повороті до МТМО", - написав Чайка.
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Про це повідомив мер Ковель Ігор Чайка.
Загиблий 1991 року народження проживав у селі Ситовичі Ковельського району (Поворська громада).
Він загинув 28 квітня 2022 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Крюкове Лозівського району Харківської області.
"О 10.15-10.30 зустрічаємо тіло загиблого воїна - по Незалежності - і на повороті до МТМО", - написав Чайка.
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