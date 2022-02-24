Кому з чоловіків можна легально виїхати з України та які схеми і за скільки пропонують «ділки»

Кому з чоловіків можна легально виїхати з України та які схеми і за скільки пропонують «ділки»
Понад два місяці тому всіх ошелешила страшна новина: в Україні почалася велика війна. Змінилося практично все. У тому числі і те, що із впровадженням воєнного стану чоловікам призовного віку заборонили перетинати кордон. Щоправда, українці не охоче з цим миряться. Ба більше, закон намагаються перехитрити.

Інформаційне агентство ВолиньPost з’ясувало, за яких умов чоловікам таки можна легально виїхати за кордон, а також поспілкувалося з «бізнесменами», які зголошуються «допомогти» із перетином за кругленьку суму. Про винятки в законі та ціни за нелегальні послуги – у матеріалі.

На період дії воєнного стану указом президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 р. № 64/2022 виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років заборонений. Однак є і винятки.

Виїхати за кордон дозволено чоловікам:

• які мають посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік (відповідно до рішення уряду про затвердження переліку посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час);

• які мають висновок військово-лікарської комісії про непридатність з виключенням з військового обліку;

• на утриманні яких перебувають троє і більше дітей, віком до 18 років;

• які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

• на утриманні яких перебуває дитина з інвалідністю віком до 18 років або повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю І чи ІІ групи, до досягнення нею 23 років;

• усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

• зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

• які виїхали до інших держав на постійне місце проживання, що відповідно документально підтверджено;

• здобувачі фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формами здобуття освіти (студенти, слухачі);

водії, які заброньовані для здійснення міжнародних вантажних перевезень, перевезень для потреб Збройних сил України, медичних вантажів та вантажів гуманітарної допомоги, відповідно до визначеного порядку;

люди з інвалідністю та особи, що їх супроводжують.

Зауважимо, що на кордоні слід обов’язково надати всі документи на підтвердження статусу.

Як «ділки» пропонують чоловікам виїхати і скільки це коштує

Наші журналісти поспілкувалися з «ділками», які організовують нелегальні поїздки чоловіків за кордон.

Виявляється, прикладати якихось надзусиль, аби знайти «потрібних» людей, не треба. Якщо багато гуглити, Інстаграм сам запропонує цікаву рекламу.

Скріншот таргетованої реклами в Інстаграмі
Скріншот таргетованої реклами в Інстаграмі


Але ми спробували знайти таких «бізнесменів» у телеграм-каналах. У пошуку вводимо ключові слова і в результаті – щонайменше три «рятівні» акаунти.

Непридатний або волонтер

Перша компанія викликає найбільше довіри, бо представляється юридичною. Окрім того, не бере передоплат. Бот відразу пропонує два способи: висновок військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби або документ від волонтерської організації.

Кому з чоловіків можна легально виїхати з України та які схеми і за скільки пропонують «ділки»


Перший підроблений документ вартує 2000 доларів. Забрати можна у військкоматі, але якщо хвилюєтесь, що щось піде не так і звідти вас відправлять на передову, пропонують скористатись послугами пошти чи перевізника. Гроші відповідно переказуєте на картку і чекаєте свій щасливий квиток.

Однак, якщо й це для вас ризиковано, а бажання виїхати з України вас все ще не залишає, можна скористатись послугою супроводу. Тільки доплатити доведеться ще 300 доларів (хабар у військкоматі). На одному із кордонів, переконують, свої люди, які «зайвих питань не ставитимуть». Хоча можете пройти самостійно через будь-який інший кордон, бо, запевняють, із цим документом прикордонники просто не мають права вас повернути.

Інший варіант – посвідчення волонтера, підкреслюють, від офіційної організації. Попереджають, що з цим документом залишитися на довго не можна.

Термін виготовлення липових документів – 2 дні.

Знову студент

Ще одна організація, яка маскується під легальну. Тут відразу переходять до суті, ставлять низку питань і навіть цікавляться, чи володієте іноземною мовою. Пояснюють, що, скориставшись послугами цих «підприємців», у військкоматі ви гарантовано отримаєте печатку про відстрочку. Головне, аби на цьому етапі «не спалили».

Кому з чоловіків можна легально виїхати з України та які схеми і за скільки пропонують «ділки»


Річ у тім, що вам пропонують пакет із:

• документом про зарахування в європейський комерційний ВНЗ (треба перекласти та нотаріально завірити);
• пакетом абітурієнта, який зазвичай отримують перед подачею документів;
• оригінальним студентським квитком.

Додають, що ви будете зараховані нібито 2021 року, адже право виїзду за кордон мають лише ті студенти, які розпочали навчання минулоріч.

А найцікавіше, що з вами пропрацюють легенду і відповіді на будь-які питання, які теоретично можуть виникнути у військкоматі чи на кордоні.

Вартість такої послуги – 2000 доларів.

По гуманітарку

Третій бізнесмен, вочевидь, гратися не збирається, уточнювати чи ставити свої умови – не можна. У переліку п’ять КПП, через які ви будете перетинати кордон, розписані навіть дні тижня.

Документ, який тут пропонують, підтверджує вас як довірену особу, яка їде по гуманітарну допомогу за кордон. Пояснюють, що з волонтерством плутати не варто. Адже цей папірець вас не зобов’язує повертатися в Україну.

Кому з чоловіків можна легально виїхати з України та які схеми і за скільки пропонують «ділки»


До слова, вартість цієї послуги – 2000 тисячі доларів. Здійснити переказ потрібно на картку або розрахуватися біткоїном, у ногу з часом, так би мовити.

Аби обійти закон, в Україні чоловіки вдавалися до різного. Були й комічні випадки, як-от чоловік у жіночому вбранні та з перукою намагався виїхати в Молдову.

Кому з чоловіків можна легально виїхати з України та які схеми і за скільки пропонують «ділки»


Жінки за своїх лицарів переймаються і теж всіляко допомагають. Одна пані везла свого чоловіка у бейбі-боксі, наприклад.

Кому з чоловіків можна легально виїхати з України та які схеми і за скільки пропонують «ділки»


За інформацією Держприкордонслужби у Волинській області, у нас таких смішно-несмішних випадків не було. Але підроблені документи виявляли. Всього за період війни волинському кордоні затримали близько 60 порушників.

Зауважимо, що порушення статті 358 ККУ, а саме використання завідомо підробленого документа, карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом терміном до шести місяців, чи обмеженням волі на строк до двох років.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Перетин кордону чоловікам, війна, мобілізація, призовний вік, за кордон, варте уваги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
«39 днів він лежав на трасі, поки ми жили надіями»: волонтерка розповіла про вбитого біля Бучі брата
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Києві під завалами будинку, куди вдарила російська ракета, знайшли загиблого
Сьогодні, 11:15
У Луцькому районному управлінні поліції – новий начальник
Сьогодні, 11:03
Кому з чоловіків можна легально виїхати з України та які схеми і за скільки пропонують «ділки»
Сьогодні, 11:00
Як тренувати англійську за допомогою онлайн-спілкування*
Сьогодні, 10:54
На Волині під час пожежі у квартирі загинув 58-річний чоловік
Сьогодні, 10:48
Схожі новини
Як знезаразити воду: рекомендації від МОЗ Як знезаразити воду: рекомендації від МОЗ
06 квітень, 15:42
Із Чернігова – в Маневичі: історія подружжя лікарів, яке знайшло роботу на Волині Із Чернігова – в Маневичі: історія подружжя лікарів, яке знайшло роботу на Волині
04 квітень, 13:53
Ексголова Конституційного суду – у Відні, легально перетнути кордон він не міг Ексголова Конституційного суду – у Відні, легально перетнути кордон він не міг
03 квітень, 05:29
Воїн героїчної волинської 14 ОМБр освідчився коханій. ФОТО Воїн героїчної волинської 14 ОМБр освідчився коханій. ФОТО
19 березень, 09:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росія обстріляла Сумщину
Сьогодні, 11:57
 0
В ОП заявили, що Зеленський і Путін не зустрінуться найближчим часом
Сьогодні, 11:43
 0
У Києві під завалами будинку, куди вдарила російська ракета, знайшли загиблого
Сьогодні, 11:15
 0
У Луцькому районному управлінні поліції – новий начальник
Сьогодні, 11:03
 0
Кому з чоловіків можна легально виїхати з України та які схеми і за скільки пропонують «ділки»
Сьогодні, 11:00
 0
Медіа
відео
1/8