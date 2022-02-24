Кому з чоловіків можна легально виїхати з України та які схеми і за скільки пропонують «ділки»
Сьогодні, 11:00
Понад два місяці тому всіх ошелешила страшна новина: в Україні почалася велика війна. Змінилося практично все. У тому числі і те, що із впровадженням воєнного стану чоловікам призовного віку заборонили перетинати кордон. Щоправда, українці не охоче з цим миряться. Ба більше, закон намагаються перехитрити.
Інформаційне агентство ВолиньPost з’ясувало, за яких умов чоловікам таки можна легально виїхати за кордон, а також поспілкувалося з «бізнесменами», які зголошуються «допомогти» із перетином за кругленьку суму. Про винятки в законі та ціни за нелегальні послуги – у матеріалі.
На період дії воєнного стану указом президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 р. № 64/2022 виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років заборонений. Однак є і винятки.
Виїхати за кордон дозволено чоловікам:
• які мають посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік (відповідно до рішення уряду про затвердження переліку посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час);
• які мають висновок військово-лікарської комісії про непридатність з виключенням з військового обліку;
• на утриманні яких перебувають троє і більше дітей, віком до 18 років;
• які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;
• на утриманні яких перебуває дитина з інвалідністю віком до 18 років або повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю І чи ІІ групи, до досягнення нею 23 років;
• усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;
• зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;
• які виїхали до інших держав на постійне місце проживання, що відповідно документально підтверджено;
• здобувачі фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формами здобуття освіти (студенти, слухачі);
• водії, які заброньовані для здійснення міжнародних вантажних перевезень, перевезень для потреб Збройних сил України, медичних вантажів та вантажів гуманітарної допомоги, відповідно до визначеного порядку;
• люди з інвалідністю та особи, що їх супроводжують.
Зауважимо, що на кордоні слід обов’язково надати всі документи на підтвердження статусу.
Як «ділки» пропонують чоловікам виїхати і скільки це коштує
Наші журналісти поспілкувалися з «ділками», які організовують нелегальні поїздки чоловіків за кордон.
Виявляється, прикладати якихось надзусиль, аби знайти «потрібних» людей, не треба. Якщо багато гуглити, Інстаграм сам запропонує цікаву рекламу.
Але ми спробували знайти таких «бізнесменів» у телеграм-каналах. У пошуку вводимо ключові слова і в результаті – щонайменше три «рятівні» акаунти.
Непридатний або волонтер
Перша компанія викликає найбільше довіри, бо представляється юридичною. Окрім того, не бере передоплат. Бот відразу пропонує два способи: висновок військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби або документ від волонтерської організації.
Перший підроблений документ вартує 2000 доларів. Забрати можна у військкоматі, але якщо хвилюєтесь, що щось піде не так і звідти вас відправлять на передову, пропонують скористатись послугами пошти чи перевізника. Гроші відповідно переказуєте на картку і чекаєте свій щасливий квиток.
Однак, якщо й це для вас ризиковано, а бажання виїхати з України вас все ще не залишає, можна скористатись послугою супроводу. Тільки доплатити доведеться ще 300 доларів (хабар у військкоматі). На одному із кордонів, переконують, свої люди, які «зайвих питань не ставитимуть». Хоча можете пройти самостійно через будь-який інший кордон, бо, запевняють, із цим документом прикордонники просто не мають права вас повернути.
Інший варіант – посвідчення волонтера, підкреслюють, від офіційної організації. Попереджають, що з цим документом залишитися на довго не можна.
Термін виготовлення липових документів – 2 дні.
Знову студент
Ще одна організація, яка маскується під легальну. Тут відразу переходять до суті, ставлять низку питань і навіть цікавляться, чи володієте іноземною мовою. Пояснюють, що, скориставшись послугами цих «підприємців», у військкоматі ви гарантовано отримаєте печатку про відстрочку. Головне, аби на цьому етапі «не спалили».
Річ у тім, що вам пропонують пакет із:
• документом про зарахування в європейський комерційний ВНЗ (треба перекласти та нотаріально завірити);
• пакетом абітурієнта, який зазвичай отримують перед подачею документів;
• оригінальним студентським квитком.
Додають, що ви будете зараховані нібито 2021 року, адже право виїзду за кордон мають лише ті студенти, які розпочали навчання минулоріч.
А найцікавіше, що з вами пропрацюють легенду і відповіді на будь-які питання, які теоретично можуть виникнути у військкоматі чи на кордоні.
Вартість такої послуги – 2000 доларів.
По гуманітарку
Третій бізнесмен, вочевидь, гратися не збирається, уточнювати чи ставити свої умови – не можна. У переліку п’ять КПП, через які ви будете перетинати кордон, розписані навіть дні тижня.
Документ, який тут пропонують, підтверджує вас як довірену особу, яка їде по гуманітарну допомогу за кордон. Пояснюють, що з волонтерством плутати не варто. Адже цей папірець вас не зобов’язує повертатися в Україну.
До слова, вартість цієї послуги – 2000 тисячі доларів. Здійснити переказ потрібно на картку або розрахуватися біткоїном, у ногу з часом, так би мовити.
Аби обійти закон, в Україні чоловіки вдавалися до різного. Були й комічні випадки, як-от чоловік у жіночому вбранні та з перукою намагався виїхати в Молдову.
Жінки за своїх лицарів переймаються і теж всіляко допомагають. Одна пані везла свого чоловіка у бейбі-боксі, наприклад.
За інформацією Держприкордонслужби у Волинській області, у нас таких смішно-несмішних випадків не було. Але підроблені документи виявляли. Всього за період війни волинському кордоні затримали близько 60 порушників.
Зауважимо, що порушення статті 358 ККУ, а саме використання завідомо підробленого документа, карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом терміном до шести місяців, чи обмеженням волі на строк до двох років.
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Інформаційне агентство ВолиньPost з’ясувало, за яких умов чоловікам таки можна легально виїхати за кордон, а також поспілкувалося з «бізнесменами», які зголошуються «допомогти» із перетином за кругленьку суму. Про винятки в законі та ціни за нелегальні послуги – у матеріалі.
На період дії воєнного стану указом президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 р. № 64/2022 виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років заборонений. Однак є і винятки.
Виїхати за кордон дозволено чоловікам:
• які мають посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік (відповідно до рішення уряду про затвердження переліку посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час);
• які мають висновок військово-лікарської комісії про непридатність з виключенням з військового обліку;
• на утриманні яких перебувають троє і більше дітей, віком до 18 років;
• які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;
• на утриманні яких перебуває дитина з інвалідністю віком до 18 років або повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю І чи ІІ групи, до досягнення нею 23 років;
• усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;
• зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;
• які виїхали до інших держав на постійне місце проживання, що відповідно документально підтверджено;
• здобувачі фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формами здобуття освіти (студенти, слухачі);
• водії, які заброньовані для здійснення міжнародних вантажних перевезень, перевезень для потреб Збройних сил України, медичних вантажів та вантажів гуманітарної допомоги, відповідно до визначеного порядку;
• люди з інвалідністю та особи, що їх супроводжують.
Зауважимо, що на кордоні слід обов’язково надати всі документи на підтвердження статусу.
Як «ділки» пропонують чоловікам виїхати і скільки це коштує
Наші журналісти поспілкувалися з «ділками», які організовують нелегальні поїздки чоловіків за кордон.
Виявляється, прикладати якихось надзусиль, аби знайти «потрібних» людей, не треба. Якщо багато гуглити, Інстаграм сам запропонує цікаву рекламу.
Але ми спробували знайти таких «бізнесменів» у телеграм-каналах. У пошуку вводимо ключові слова і в результаті – щонайменше три «рятівні» акаунти.
Непридатний або волонтер
Перша компанія викликає найбільше довіри, бо представляється юридичною. Окрім того, не бере передоплат. Бот відразу пропонує два способи: висновок військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби або документ від волонтерської організації.
Перший підроблений документ вартує 2000 доларів. Забрати можна у військкоматі, але якщо хвилюєтесь, що щось піде не так і звідти вас відправлять на передову, пропонують скористатись послугами пошти чи перевізника. Гроші відповідно переказуєте на картку і чекаєте свій щасливий квиток.
Однак, якщо й це для вас ризиковано, а бажання виїхати з України вас все ще не залишає, можна скористатись послугою супроводу. Тільки доплатити доведеться ще 300 доларів (хабар у військкоматі). На одному із кордонів, переконують, свої люди, які «зайвих питань не ставитимуть». Хоча можете пройти самостійно через будь-який інший кордон, бо, запевняють, із цим документом прикордонники просто не мають права вас повернути.
Інший варіант – посвідчення волонтера, підкреслюють, від офіційної організації. Попереджають, що з цим документом залишитися на довго не можна.
Термін виготовлення липових документів – 2 дні.
Знову студент
Ще одна організація, яка маскується під легальну. Тут відразу переходять до суті, ставлять низку питань і навіть цікавляться, чи володієте іноземною мовою. Пояснюють, що, скориставшись послугами цих «підприємців», у військкоматі ви гарантовано отримаєте печатку про відстрочку. Головне, аби на цьому етапі «не спалили».
Річ у тім, що вам пропонують пакет із:
• документом про зарахування в європейський комерційний ВНЗ (треба перекласти та нотаріально завірити);
• пакетом абітурієнта, який зазвичай отримують перед подачею документів;
• оригінальним студентським квитком.
Додають, що ви будете зараховані нібито 2021 року, адже право виїзду за кордон мають лише ті студенти, які розпочали навчання минулоріч.
А найцікавіше, що з вами пропрацюють легенду і відповіді на будь-які питання, які теоретично можуть виникнути у військкоматі чи на кордоні.
Вартість такої послуги – 2000 доларів.
По гуманітарку
Третій бізнесмен, вочевидь, гратися не збирається, уточнювати чи ставити свої умови – не можна. У переліку п’ять КПП, через які ви будете перетинати кордон, розписані навіть дні тижня.
Документ, який тут пропонують, підтверджує вас як довірену особу, яка їде по гуманітарну допомогу за кордон. Пояснюють, що з волонтерством плутати не варто. Адже цей папірець вас не зобов’язує повертатися в Україну.
До слова, вартість цієї послуги – 2000 тисячі доларів. Здійснити переказ потрібно на картку або розрахуватися біткоїном, у ногу з часом, так би мовити.
Аби обійти закон, в Україні чоловіки вдавалися до різного. Були й комічні випадки, як-от чоловік у жіночому вбранні та з перукою намагався виїхати в Молдову.
Жінки за своїх лицарів переймаються і теж всіляко допомагають. Одна пані везла свого чоловіка у бейбі-боксі, наприклад.
За інформацією Держприкордонслужби у Волинській області, у нас таких смішно-несмішних випадків не було. Але підроблені документи виявляли. Всього за період війни волинському кордоні затримали близько 60 порушників.
Зауважимо, що порушення статті 358 ККУ, а саме використання завідомо підробленого документа, карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом терміном до шести місяців, чи обмеженням волі на строк до двох років.
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