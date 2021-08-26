У Луцькому районному управлінні поліції – новий начальник

У Луцькому районному управлінні поліції – новий начальник
У Луцькому районному управлінні поліції - новий начальник. Ним став Анатолій Близнюк.

Про це інформують на сторінці Луцької райради.

В офіційному представленні нового керівника поліції району взяли участь голова Луцької районної ради Олександр Омельчук та голова Луцької районної військової адміністрації Володимир Кец.

Олександр Омельчук побажав Анатолію Близнюку плідної праці на благо району та українського народу.

До слова, попередній начальник районного управління поліції Сергій Рудницький перевівся працювати до Головного управління поліції у Житомирський області.

За високий професіоналізм, вагомий внесок у забезпечення громадського порядку та боротьбу зі злочинністю, сумлінне виконання службових обов'язків Сергію Рудницькому вручили Подяку голови районної ради.
У Луцькому районному управлінні поліції – новий начальник

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Теги: Луцьке районне управління поліції, начальник
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