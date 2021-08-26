У Луцькому районному управлінні поліції – новий начальник

Анатолій Близнюк.



Про це інформують на сторінці Луцької райради.



В офіційному представленні нового керівника поліції району взяли участь голова Луцької районної ради Олександр Омельчук та голова Луцької районної військової адміністрації Володимир Кец.



Олександр Омельчук побажав Анатолію Близнюку плідної праці на благо району та українського народу.



До слова, попередній начальник районного управління поліції Сергій Рудницький перевівся працювати до Головного управління поліції у Житомирський області.



За високий професіоналізм, вагомий внесок у забезпечення громадського порядку та боротьбу зі злочинністю, сумлінне виконання службових обов'язків Сергію Рудницькому вручили Подяку голови районної ради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому районному управлінні поліції - новий начальник. Ним ставПро це інформують на сторінці Луцької райради.В офіційному представленні нового керівника поліції району взяли участь голова Луцької районної радик та голова Луцької районної військової адміністраціїОлександр Омельчук побажав Анатолію Близнюку плідної праці на благо району та українського народу.До слова, попередній начальник районного управління поліціїперевівся працювати до Головного управління поліції у Житомирський області.За високий професіоналізм, вагомий внесок у забезпечення громадського порядку та боротьбу зі злочинністю, сумлінне виконання службових обов'язків Сергію Рудницькому вручили Подяку голови районної ради.

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