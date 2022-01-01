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В ОП заявили, що Зеленський і Путін не зустрінуться найближчим часом

В ОП заявили, що Зеленський і Путін не зустрінуться найближчим часом
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що президент України Володимир Зеленський та президент Росії Володимир Путін не можуть зустрітися найближчим часом.

Про це він розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода".

«Я не бачу, що сьогодні це можна зробити буквально завтра чи післязавтра, як про це каже Туреччина... На жаль, нам треба трішки почекати.

Переговори двох президентів саме сьогодні все ж таки не на часі. Трішки пізніше, певно, вони будуть. Але ми хочемо, щоб позиції України на цих переговорах були дуже і дуже потужними. У нас просто президент вольовий: тобто він хоче приїхати на переговори і поводити себе так, як він має себе поводити, – як лідер дійсно глобального плану. І він має мати дуже потужну юридичну позицію. Ми маємо її підготувати», - сказав Подоляк.

Подоляк сказав, що "переговорний процес іде більш повільно", тому що після Стамбульського комюніке стало відомо про воєнні злочини Росії в українських містах, а також через прагнення росіян зміцнити свої позиції.

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Теги: переговори, Зеленський, Путін, Подоляк
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