В ОП заявили, що Зеленський і Путін не зустрінуться найближчим часом

Михайло Подоляк вважає, що президент України Володимир Зеленський та президент Росії Володимир Путін не можуть зустрітися найближчим часом.



Про це він розповів в інтерв’ю



«Я не бачу, що сьогодні це можна зробити буквально завтра чи післязавтра, як про це каже Туреччина... На жаль, нам треба трішки почекати.



Переговори двох президентів саме сьогодні все ж таки не на часі. Трішки пізніше, певно, вони будуть. Але ми хочемо, щоб позиції України на цих переговорах були дуже і дуже потужними. У нас просто президент вольовий: тобто він хоче приїхати на переговори і поводити себе так, як він має себе поводити, – як лідер дійсно глобального плану. І він має мати дуже потужну юридичну позицію. Ми маємо її підготувати», - сказав Подоляк.



Подоляк сказав, що "переговорний процес іде більш повільно", тому що після Стамбульського комюніке стало відомо про воєнні злочини Росії в українських містах, а також через прагнення росіян зміцнити свої позиції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Радник голови Офісу президентавважає, що президент Українита президент Росіїне можуть зустрітися найближчим часом.Про це він розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода". «Я не бачу, що сьогодні це можна зробити буквально завтра чи післязавтра, як про це каже Туреччина... На жаль, нам треба трішки почекати.Переговори двох президентів саме сьогодні все ж таки не на часі. Трішки пізніше, певно, вони будуть. Але ми хочемо, щоб позиції України на цих переговорах були дуже і дуже потужними. У нас просто президент вольовий: тобто він хоче приїхати на переговори і поводити себе так, як він має себе поводити, – як лідер дійсно глобального плану. І він має мати дуже потужну юридичну позицію. Ми маємо її підготувати», - сказав Подоляк.Подоляк сказав, що "переговорний процес іде більш повільно", тому що після Стамбульського комюніке стало відомо про воєнні злочини Росії в українських містах, а також через прагнення росіян зміцнити свої позиції.

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