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Унаслідок обстрілу Києва окупантами загинула журналістка «Радіо Свободи»

Унаслідок обстрілу Києва окупантами загинула журналістка «Радіо Свободи»
Унаслідок вчорашнього обстрілу Києва окупантами загинула журналістка “Радіо Свободи” Віра Гирич.

Про це у соцмережі написав її колега Олександр Демченко, пише LB.ua.

“Це маленька машинка Віри Гирич – моєї колеги з Радіо Свобода. На ній пару років тому вона возила нас у Немішаєво, розповідати як шукати інформацію на окупованих територіях. Тепер Віри більше немає. Точна російська ракета потрапила у її будинок, Віра пролежала там всю ніч, а знайшли її лише зранку”, – зазначив чоловік.

“Я особисто не злий і не хочу плакати, бо це мало б повторюватись щодня. Я просто не знаю як розповісти, якої чудової людини більше немає”, – додав Олександр.

Інституту масової інформації цю інформацію підтвердила головна редакторка української служби "Радіо Свобода" Інна Кузнєцова. Під час обстрілу ракета потрапила у її квартиру.
Унаслідок обстрілу Києва окупантами загинула журналістка «Радіо Свободи»

Нагадаємо, учора в Київ влучили ракети вперше за тривалий час. Удар припав на Шевченківський район. 10 людей постраждало, чотири людини було госпіталізовано.

Командувач Київської військової адміністрації, генерал-майор Микола Жирнов заявив, що наразі безпосередньої загрози захоплення столиці немає, але через ракетні удари з поверненням киянам краще зачекати.

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Теги: Росія, Україна, війна
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