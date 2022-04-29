Унаслідок обстрілу Києва окупантами загинула журналістка «Радіо Свободи»

Віра Гирич.



Про це у соцмережі написав її колега Олександр Демченко, пише



“Це маленька машинка Віри Гирич – моєї колеги з Радіо Свобода. На ній пару років тому вона возила нас у Немішаєво, розповідати як шукати інформацію на окупованих територіях. Тепер Віри більше немає. Точна російська ракета потрапила у її будинок, Віра пролежала там всю ніч, а знайшли її лише зранку”, – зазначив чоловік.



“Я особисто не злий і не хочу плакати, бо це мало б повторюватись щодня. Я просто не знаю як розповісти, якої чудової людини більше немає”, – додав Олександр.



Інституту масової інформації цю інформацію підтвердила головна редакторка української служби "Радіо Свобода" Інна Кузнєцова. Під час обстрілу ракета потрапила у її квартиру.



Нагадаємо, учора



Командувач Київської військової адміністрації, генерал-майор Микола Жирнов заявив, що наразі безпосередньої загрози захоплення столиці немає, але через ракетні удари з поверненням киянам краще зачекати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Унаслідок вчорашнього обстрілу Києва окупантами загинула журналістка “Радіо Свободи”Про це у соцмережі написав її колега, пише LB.ua “Це маленька машинка Віри Гирич – моєї колеги з Радіо Свобода. На ній пару років тому вона возила нас у Немішаєво, розповідати як шукати інформацію на окупованих територіях. Тепер Віри більше немає. Точна російська ракета потрапила у її будинок, Віра пролежала там всю ніч, а знайшли її лише зранку”, – зазначив чоловік.“Я особисто не злий і не хочу плакати, бо це мало б повторюватись щодня. Я просто не знаю як розповісти, якої чудової людини більше немає”, – додав Олександр.Інституту масової інформації цю інформацію підтвердила головна редакторка української служби "Радіо Свобода" Інна Кузнєцова. Під час обстрілу ракета потрапила у її квартиру.Нагадаємо, учора в Київ влучили ракети вперше за тривалий час. Удар припав на Шевченківський район. 10 людей постраждало, чотири людини було госпіталізовано.Командувач Київської військової адміністрації, генерал-майор Микола Жирнов заявив, що наразі безпосередньої загрози захоплення столиці немає, але через ракетні удари з поверненням киянам краще зачекати.

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