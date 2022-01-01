Росія продовжує обстрілювати Україну фосфорними бомбами. ФОТО
Сьогодні, 12:35
Російські окупанти продовжуюють обстрілювати фосфорними бомбами село Соловйове Очеретинської громади на Донеччині.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Найбільша небезпека фосфорних снарядів у тому, що фосфор входить в хімічну реакцію з киснем і горить при температурі понад 800 градусів.
Під обстрілом окупантів опинилося Ласточкине: там пошкоджено житловий будинок і крамницю.
За словами Кириленка, усю ніч тривали обстріли у Мар'їнському та Авдіївському напрямках. Також вночі авіаудару зазнало і селище Привілля Черкаської громади.
Авдіївку обстріляли з "Градів", а вранці 29 квітня був новий авіаналіт ворога. Окупанти гатили з реактивних систем по центру міста.
У Мар'їнській громаді тривають обстріли по всій лінії фронту. Росіяни перебили високовольтну лінію електропередачі, тож Красногорівка наразі знеструмлена.
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Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Найбільша небезпека фосфорних снарядів у тому, що фосфор входить в хімічну реакцію з киснем і горить при температурі понад 800 градусів.
Під обстрілом окупантів опинилося Ласточкине: там пошкоджено житловий будинок і крамницю.
За словами Кириленка, усю ніч тривали обстріли у Мар'їнському та Авдіївському напрямках. Також вночі авіаудару зазнало і селище Привілля Черкаської громади.
Авдіївку обстріляли з "Градів", а вранці 29 квітня був новий авіаналіт ворога. Окупанти гатили з реактивних систем по центру міста.
У Мар'їнській громаді тривають обстріли по всій лінії фронту. Росіяни перебили високовольтну лінію електропередачі, тож Красногорівка наразі знеструмлена.
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Росія продовжує обстрілювати Україну фосфорними бомбами. ФОТО
Сьогодні, 12:35
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