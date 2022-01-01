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Росія продовжує обстрілювати Україну фосфорними бомбами. ФОТО

Росія продовжує обстрілювати Україну фосфорними бомбами. ФОТО
Російські окупанти продовжуюють обстрілювати фосфорними бомбами село Соловйове Очеретинської громади на Донеччині.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Найбільша небезпека фосфорних снарядів у тому, що фосфор входить в хімічну реакцію з киснем і горить при температурі понад 800 градусів.

Під обстрілом окупантів опинилося Ласточкине: там пошкоджено житловий будинок і крамницю.

За словами Кириленка, усю ніч тривали обстріли у Мар'їнському та Авдіївському напрямках. Також вночі авіаудару зазнало і селище Привілля Черкаської громади.

Авдіївку обстріляли з "Градів", а вранці 29 квітня був новий авіаналіт ворога. Окупанти гатили з реактивних систем по центру міста.

У Мар'їнській громаді тривають обстріли по всій лінії фронту. Росіяни перебили високовольтну лінію електропередачі, тож Красногорівка наразі знеструмлена.
Росія продовжує обстрілювати Україну фосфорними бомбами. ФОТО
Росія продовжує обстрілювати Україну фосфорними бомбами. ФОТО
Росія продовжує обстрілювати Україну фосфорними бомбами. ФОТО
Росія продовжує обстрілювати Україну фосфорними бомбами. ФОТО


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Теги: Донеччина, фосфорні бомби, Росія, війна
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