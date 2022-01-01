Росія продовжує обстрілювати Україну фосфорними бомбами. ФОТО





Про це Павло Кириленко.



Найбільша небезпека фосфорних снарядів у тому, що фосфор входить в хімічну реакцію з киснем і горить при температурі понад 800 градусів.



Під обстрілом окупантів опинилося Ласточкине: там пошкоджено житловий будинок і крамницю.



За словами Кириленка, усю ніч тривали обстріли у Мар'їнському та Авдіївському напрямках. Також вночі авіаудару зазнало і селище Привілля Черкаської громади.



Авдіївку обстріляли з "Градів", а вранці 29 квітня був новий авіаналіт ворога. Окупанти гатили з реактивних систем по центру міста.



У Мар'їнській громаді тривають обстріли по всій лінії фронту. Росіяни перебили високовольтну лінію електропередачі, тож Красногорівка наразі знеструмлена.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти продовжуюють обстрілювати фосфорними бомбами село Соловйове Очеретинської громади на Донеччині.Про це повідомив голова Донецької ОВАНайбільша небезпека фосфорних снарядів у тому, що фосфор входить в хімічну реакцію з киснем і горить при температурі понад 800 градусів.Під обстрілом окупантів опинилося Ласточкине: там пошкоджено житловий будинок і крамницю.За словами Кириленка, усю ніч тривали обстріли у Мар'їнському та Авдіївському напрямках. Також вночі авіаудару зазнало і селище Привілля Черкаської громади.Авдіївку обстріляли з "Градів", а вранці 29 квітня був новий авіаналіт ворога. Окупанти гатили з реактивних систем по центру міста.У Мар'їнській громаді тривають обстріли по всій лінії фронту. Росіяни перебили високовольтну лінію електропередачі, тож Красногорівка наразі знеструмлена.

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