У війні із Росією загинув ще один захисник з Волині

Ставнійчук Іван Анатолійович.



Про це написав у Юрій Фініковський.



Загибель також підтвердили у Волинській ОВА.



У військового залишилася дружина та донечка.



"Розділяємо Ваш біль та схиляємо голови в глибокій скорботі! Його ім’я навіки буде викарбуване на сторінках історії нашого краю як взірець мужності, патріотизму, незламності. Пам'ять про нього завжди житиме в наших серцях! Вічна слава Герою!" - написав Юрій Фініковський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У війні із Росією загинув житель с. Рівне Рівненської сільської громади Ковельського районуПро це написав у фейсбуці очільник Рівненської громадиЗагибель також підтвердили у Волинській ОВА.У військового залишилася дружина та донечка."Розділяємо Ваш біль та схиляємо голови в глибокій скорботі! Його ім’я навіки буде викарбуване на сторінках історії нашого краю як взірець мужності, патріотизму, незламності. Пам'ять про нього завжди житиме в наших серцях! Вічна слава Герою!" - написав Юрій Фініковський.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію