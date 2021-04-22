У війні із Росією загинув ще один захисник з Волині
Сьогодні, 12:46
У війні із Росією загинув житель с. Рівне Рівненської сільської громади Ковельського району Ставнійчук Іван Анатолійович.
Про це написав у фейсбуці очільник Рівненської громади Юрій Фініковський.
Загибель також підтвердили у Волинській ОВА.
У військового залишилася дружина та донечка.
"Розділяємо Ваш біль та схиляємо голови в глибокій скорботі! Його ім’я навіки буде викарбуване на сторінках історії нашого краю як взірець мужності, патріотизму, незламності. Пам'ять про нього завжди житиме в наших серцях! Вічна слава Герою!" - написав Юрій Фініковський.
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Про це написав у фейсбуці очільник Рівненської громади Юрій Фініковський.
Загибель також підтвердили у Волинській ОВА.
У військового залишилася дружина та донечка.
"Розділяємо Ваш біль та схиляємо голови в глибокій скорботі! Його ім’я навіки буде викарбуване на сторінках історії нашого краю як взірець мужності, патріотизму, незламності. Пам'ять про нього завжди житиме в наших серцях! Вічна слава Герою!" - написав Юрій Фініковський.
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