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У війні із Росією загинув ще один захисник з Волині

У війні із Росією загинув ще один захисник з Волині
У війні із Росією загинув житель с. Рівне Рівненської сільської громади Ковельського району Ставнійчук Іван Анатолійович.

Про це написав у фейсбуці очільник Рівненської громади Юрій Фініковський.

Загибель також підтвердили у Волинській ОВА.

У військового залишилася дружина та донечка.

"Розділяємо Ваш біль та схиляємо голови в глибокій скорботі! Його ім’я навіки буде викарбуване на сторінках історії нашого краю як взірець мужності, патріотизму, незламності. Пам'ять про нього завжди житиме в наших серцях! Вічна слава Герою!" - написав Юрій Фініковський.

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Теги: загибель, військовий, Ковельщина, Волинь
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