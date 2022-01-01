Окупанти обстріляли школу в Сєвєродонецьку, – голова Луганської ОВА
Сьогодні, 13:42
29 квітня російські війська обстріляли Сєвєродонецьк у Луганській області. Снаряд влучив у місцеву школу.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Росіяни обстріляли будівлю школи в Сєвєродонецьку. Артилерійський удар по місту російська армія нанесла зранку. Після влучання снаряду зайнялася будівля загальноосвітньої школи. Рятувальники встигли вчасно та ліквідували пожежу", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що унаслідок обстрілу Києва 27 квітня окупантами загинула журналістка “Радіо Свободи” Віра Гирич.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Росіяни обстріляли будівлю школи в Сєвєродонецьку. Артилерійський удар по місту російська армія нанесла зранку. Після влучання снаряду зайнялася будівля загальноосвітньої школи. Рятувальники встигли вчасно та ліквідували пожежу", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що унаслідок обстрілу Києва 27 квітня окупантами загинула журналістка “Радіо Свободи” Віра Гирич.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцькому районі дві парафії перейшли до ПЦУ без священників
Сьогодні, 14:15
Польща надала Україні термінал для перевезення гуманітарної допомоги на пропускному пункті, що межує з Волинню
Сьогодні, 13:59
Окупанти обстріляли школу в Сєвєродонецьку, – голова Луганської ОВА
Сьогодні, 13:42
У війні із Росією загинув ще один захисник з Волині
Сьогодні, 12:46
Медіа