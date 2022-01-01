Окупанти обстріляли школу в Сєвєродонецьку, – голова Луганської ОВА





Про це Сергій Гайдай.



"Росіяни обстріляли будівлю школи в Сєвєродонецьку. Артилерійський удар по місту російська армія нанесла зранку. Після влучання снаряду зайнялася будівля загальноосвітньої школи. Рятувальники встигли вчасно та ліквідували пожежу", – йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що унаслідок обстрілу Києва 27 квітня окупантами Віра Гирич.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 29 квітня російські війська обстріляли Сєвєродонецьк у Луганській області. Снаряд влучив у місцеву школу.Про це повідомив голова Луганської ОВА"Росіяни обстріляли будівлю школи в Сєвєродонецьку. Артилерійський удар по місту російська армія нанесла зранку. Після влучання снаряду зайнялася будівля загальноосвітньої школи. Рятувальники встигли вчасно та ліквідували пожежу", – йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що унаслідок обстрілу Києва 27 квітня окупантами загинула журналістка “Радіо Свободи”

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