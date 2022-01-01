У Луцькому районі дві парафії перейшли до ПЦУ без священників





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Як повідомив маневицький декан протоієрей Андрій Закидальський, парафії Святителя Миколая Чудотворця сіл Луків та Незвір Рожищанського благочиння та Святої Трійці сіл Велика Осниця, Мала Осниця і Заріччя Маневицького провели збори, на яких майже одноголосно вирішили вийти з юрисдикцію московського патріархату. На жаль, їхні душпастирі не підтримали волю громад.



Освячення пасок для вірян звершили вже українською церквою.



Митрополит Луцький і Волинський Михаїл задовільнив прохання представників обох парафій. Ближчим часом буде призначено настоятелів цих храмів.



Це вже 9 парафій у нашій єпархії возз’єдналися з ПЦУ після початку повномасштабної війни Росії проти України і 90 після одержання Томосу про визнання автокефалії нашої церкви.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Громади сіл Велика Осниця і Луків Маневицького та Рожищанського деканатів (Луцький району) прийняли в Православну церкву України.Про це повідомляють у Волинській єпархії ПЦУ.Як повідомив маневицький декан протоієрейпарафії Святителя Миколая Чудотворця сіл Луків та Незвір Рожищанського благочиння та Святої Трійці сіл Велика Осниця, Мала Осниця і Заріччя Маневицького провели збори, на яких майже одноголосно вирішили вийти з юрисдикцію московського патріархату. На жаль, їхні душпастирі не підтримали волю громад.Освячення пасок для вірян звершили вже українською церквою.Митрополит Луцький і Волинськийзадовільнив прохання представників обох парафій. Ближчим часом буде призначено настоятелів цих храмів.Це вже 9 парафій у нашій єпархії возз’єдналися з ПЦУ після початку повномасштабної війни Росії проти України і 90 після одержання Томосу про визнання автокефалії нашої церкви.

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