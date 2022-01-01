У Луцькому районі дві парафії перейшли до ПЦУ без священників

У Луцькому районі дві парафії перейшли до ПЦУ без священників
Громади сіл Велика Осниця і Луків Маневицького та Рожищанського деканатів (Луцький району) прийняли в Православну церкву України.

Про це повідомляють у Волинській єпархії ПЦУ.

Як повідомив маневицький декан протоієрей Андрій Закидальський, парафії Святителя Миколая Чудотворця сіл Луків та Незвір Рожищанського благочиння та Святої Трійці сіл Велика Осниця, Мала Осниця і Заріччя Маневицького провели збори, на яких майже одноголосно вирішили вийти з юрисдикцію московського патріархату. На жаль, їхні душпастирі не підтримали волю громад.

Освячення пасок для вірян звершили вже українською церквою.

Митрополит Луцький і Волинський Михаїл задовільнив прохання представників обох парафій. Ближчим часом буде призначено настоятелів цих храмів.

Це вже 9 парафій у нашій єпархії возз’єдналися з ПЦУ після початку повномасштабної війни Росії проти України і 90 після одержання Томосу про визнання автокефалії нашої церкви.
У Луцькому районі дві парафії перейшли до ПЦУ без священників

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Теги: ПЦУ, Волинь, парафії, Луцький район
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Коментарі 1
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Не душпастирі ,а кацапські сектанти і ФСБешні ублюдки .
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