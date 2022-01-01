ЗСУ взяли під контроль стратегічно важливий населений пункт на Харківщині
Сьогодні, 14:50
Збройні сили України звільнили від російських окупантів село Руська Лозова на Харківщині.
Про це повідомляє командування Сухопутних військ ЗСУ у Facebook.
"Силами штурмового підрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України під керівництвом командувача Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковника Олександра Сирського звільнено від окупантів село Руська Лозова на Харківщині. Наразі воно повністю під контролем ЗСУ", - йдеться у повідомленні.
Це стратегічно важливий населений пункт, що знаходиться на автомобільній трасі Харків-Бєлгород. Саме з цього передмістя, в часи окупації, ворог вів прицільний вогонь по цивільній інфраструктурі та житлових масивах Харкова.
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Про це повідомляє командування Сухопутних військ ЗСУ у Facebook.
"Силами штурмового підрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України під керівництвом командувача Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковника Олександра Сирського звільнено від окупантів село Руська Лозова на Харківщині. Наразі воно повністю під контролем ЗСУ", - йдеться у повідомленні.
Це стратегічно важливий населений пункт, що знаходиться на автомобільній трасі Харків-Бєлгород. Саме з цього передмістя, в часи окупації, ворог вів прицільний вогонь по цивільній інфраструктурі та житлових масивах Харкова.
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