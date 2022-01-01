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ЗСУ взяли під контроль стратегічно важливий населений пункт на Харківщині

ЗСУ взяли під контроль стратегічно важливий населений пункт на Харківщині
Збройні сили України звільнили від російських окупантів село Руська Лозова на Харківщині.

Про це повідомляє командування Сухопутних військ ЗСУ у Facebook.

"Силами штурмового підрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України під керівництвом командувача Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковника Олександра Сирського звільнено від окупантів село Руська Лозова на Харківщині. Наразі воно повністю під контролем ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Це стратегічно важливий населений пункт, що знаходиться на автомобільній трасі Харків-Бєлгород. Саме з цього передмістя, в часи окупації, ворог вів прицільний вогонь по цивільній інфраструктурі та житлових масивах Харкова.

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Теги: Харківщина, окупанти, ЗСУ, село, звільнили
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