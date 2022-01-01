Російські окупанти змушують студентів на Донбасі здавати кров для їхніх солдатів





Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.



Випадки примусового донорства зафіксували у таких університетах:



- Донецький національний університет;

- Донецький національний технічний університет;

- Донбаська національна академія будівництва і архітектури;

- Донбаська юридична академія;

- Донецький національний медичний університет імені Горького;

- Луганський медичний університет;

- Луганський аграрний університет;

- Луганський педагогічний університет;

- Луганська академія внутрішніх справ.



Дії РФ порушують статтю 11 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від 8 червня 1977 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окупаційна влада на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей примушує студентів вищих навчальних закладів масово здавати кров для поранених окупантів.Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради з прав людиниВипадки примусового донорства зафіксували у таких університетах:- Донецький національний університет;- Донецький національний технічний університет;- Донбаська національна академія будівництва і архітектури;- Донбаська юридична академія;- Донецький національний медичний університет імені Горького;- Луганський медичний університет;- Луганський аграрний університет;- Луганський педагогічний університет;- Луганська академія внутрішніх справ.Дії РФ порушують статтю 11 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від 8 червня 1977 року.

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