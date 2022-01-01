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Російські окупанти змушують студентів на Донбасі здавати кров для їхніх солдатів

Російські окупанти змушують студентів на Донбасі здавати кров для їхніх солдатів
Окупаційна влада на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей примушує студентів вищих навчальних закладів масово здавати кров для поранених окупантів.

Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Випадки примусового донорства зафіксували у таких університетах:

- Донецький національний університет;
- Донецький національний технічний університет;
- Донбаська національна академія будівництва і архітектури;
- Донбаська юридична академія;
- Донецький національний медичний університет імені Горького;
- Луганський медичний університет;
- Луганський аграрний університет;
- Луганський педагогічний університет;
- Луганська академія внутрішніх справ.

Дії РФ порушують статтю 11 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від 8 червня 1977 року.

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Теги: Росія, влада, окупанти, змушують студентів здавати кров
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