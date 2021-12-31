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Волонтерські пункти у Луцьку змінили графік роботи

Волонтерські пункти у Луцьку змінили графік роботи
Волонтерські пункти у Луцьку з 29 квітня починають працювати за єдиним графіком.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Луцький центральний пункт допомоги, Центр взаємопідтримки для внутрішньо переміщених осіб та пункт допомоги внутрішньо переміщеним особам працюватимуть з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 18:00.

До цього волонтерські пункти працювали і у вихідні дні та за різними часовими графіками. Зараз у суботу та неділю – вихідний.

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Теги: волонтерські пункти, Луцьк, графік роботи
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