Волонтерські пункти у Луцьку змінили графік роботи
Сьогодні, 15:16
Волонтерські пункти у Луцьку з 29 квітня починають працювати за єдиним графіком.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Луцький центральний пункт допомоги, Центр взаємопідтримки для внутрішньо переміщених осіб та пункт допомоги внутрішньо переміщеним особам працюватимуть з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 18:00.
До цього волонтерські пункти працювали і у вихідні дні та за різними часовими графіками. Зараз у суботу та неділю – вихідний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Луцький центральний пункт допомоги, Центр взаємопідтримки для внутрішньо переміщених осіб та пункт допомоги внутрішньо переміщеним особам працюватимуть з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 18:00.
До цього волонтерські пункти працювали і у вихідні дні та за різними часовими графіками. Зараз у суботу та неділю – вихідний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
На Миколаївщині загинув 27-річний військовий з Волині
Сьогодні, 16:24
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волонтерські пункти у Луцьку змінили графік роботи
Сьогодні, 15:16
Медіа