На Волині попрощалися із Героєм Юрієм Ролюком. ФОТО

Юрія Ролюка, з яким сьогодні, 29 квітня, прощалась уся Володимирщина.



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Житель села Острівок загинув напередодні Великодня під час виконання бойового завдання на Херсонщині.



До храму Віри, Надії, Любові та матері їх Софії попрощатись із полеглим захисником прийшли сотні містян – рідні, близькі, друзі, однокласники та небайдужі жителі разом оплакували передчасно обірване молоде життя Героя.



Старшому лейтенанту Юрію Ролюку тепер назавжди 24 роки. Захисник навчався у Володимир-Волинській ЗОШ №2 та закінчив ліцей імені Героїв Крут у Львові. У нього залишились батьки та брат з сестрою.



Поховали полеглого Героя з усіма військовими почестями на кладовищі у селі Поничів.

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