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На Волині попрощалися із Героєм Юрієм Ролюком. ФОТО

На Волині попрощалися із Героєм Юрієм Ролюком. ФОТО
Коридором шани, стоячи навколішки, зустріли володимирчани кортеж із тілом загиблого бійця Юрія Ролюка, з яким сьогодні, 29 квітня, прощалась уся Володимирщина.

Про це повідомляють на сторінці Володимир-Волинської міської територіальної громади.

Житель села Острівок загинув напередодні Великодня під час виконання бойового завдання на Херсонщині.

До храму Віри, Надії, Любові та матері їх Софії попрощатись із полеглим захисником прийшли сотні містян – рідні, близькі, друзі, однокласники та небайдужі жителі разом оплакували передчасно обірване молоде життя Героя.
На Волині попрощалися із Героєм Юрієм Ролюком. ФОТО

Старшому лейтенанту Юрію Ролюку тепер назавжди 24 роки. Захисник навчався у Володимир-Волинській ЗОШ №2 та закінчив ліцей імені Героїв Крут у Львові. У нього залишились батьки та брат з сестрою.

Поховали полеглого Героя з усіма військовими почестями на кладовищі у селі Поничів.
На Волині попрощалися із Героєм Юрієм Ролюком. ФОТО
На Волині попрощалися із Героєм Юрієм Ролюком. ФОТО
На Волині попрощалися із Героєм Юрієм Ролюком. ФОТО
На Волині попрощалися із Героєм Юрієм Ролюком. ФОТО
На Волині попрощалися із Героєм Юрієм Ролюком. ФОТО
На Волині попрощалися із Героєм Юрієм Ролюком. ФОТО
На Волині попрощалися із Героєм Юрієм Ролюком. ФОТО
На Волині попрощалися із Героєм Юрієм Ролюком. ФОТО
На Волині попрощалися із Героєм Юрієм Ролюком. ФОТО

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Теги: Юрій Ролюк, похорон, прощання
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