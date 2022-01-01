На Миколаївщині загинув 27-річний військовий з Волині
Сьогодні, 16:24
На війні з Росією загинув 27-річний житель села Лаврів Михайло Палош.
Про це повідомляють на сторінці Боратинської громади.
Військовослужбовець, який ніс службу гранатометником, загинув 28 квітня під час обстрілу позицій із РСЗВ «Град» при відсічі збройної агресії РФ на території Миколаївської області.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!
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Про це повідомляють на сторінці Боратинської громади.
Військовослужбовець, який ніс службу гранатометником, загинув 28 квітня під час обстрілу позицій із РСЗВ «Град» при відсічі збройної агресії РФ на території Миколаївської області.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!
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