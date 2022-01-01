На Миколаївщині загинув 27-річний військовий з Волині

Михайло Палош.



Про це



Військовослужбовець, який ніс службу гранатометником, загинув 28 квітня під час обстрілу позицій із РСЗВ «Град» при відсічі збройної агресії РФ на території Миколаївської області.



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