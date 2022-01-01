У застосунку «Повітряна тривога» тепер є сповіщення про вуличні бої та загрозу артобстрілу





Про це



На щастя, наразі ситуація у Волинській області спокійна. Тож для жителів області вміст сповіщення суттєво не змінився.



Оновлення вже доступне для користувачів Android, Huawei.



Також в Україні запустили офіційну



Крім того, розробники інтерактивних карт чи інших сервісів зможуть отримувати систематизовану інформацію про тривоги в Україні. Для них запустили API «Повітряна тривога».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відтепер у застосунку «Повітряна тривога» 3.0. розроблені критичні сповіщення про вуличні бої та загрозу артобстрілу. Рекомендації, як діяти, також вказуються в повідомленні.Про це інформують у Волинській ОВА.На щастя, наразі ситуація у Волинській області спокійна. Тож для жителів області вміст сповіщення суттєво не змінився.Оновлення вже доступне для користувачів iOS Також в Україні запустили офіційну мапу тривог. Вона інформує про час початку тривоги та її тривалість в окремих областях України.Крім того, розробники інтерактивних карт чи інших сервісів зможуть отримувати систематизовану інформацію про тривоги в Україні. Для них запустили API «Повітряна тривога».

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