У застосунку «Повітряна тривога» тепер є сповіщення про вуличні бої та загрозу артобстрілу

У застосунку «Повітряна тривога» тепер є сповіщення про вуличні бої та загрозу артобстрілу
Відтепер у застосунку «Повітряна тривога» 3.0. розроблені критичні сповіщення про вуличні бої та загрозу артобстрілу. Рекомендації, як діяти, також вказуються в повідомленні.

Про це інформують у Волинській ОВА.

На щастя, наразі ситуація у Волинській області спокійна. Тож для жителів області вміст сповіщення суттєво не змінився.

Оновлення вже доступне для користувачів iOS , Android, Huawei.

Також в Україні запустили офіційну мапу тривог. Вона інформує про час початку тривоги та її тривалість в окремих областях України.

Крім того, розробники інтерактивних карт чи інших сервісів зможуть отримувати систематизовану інформацію про тривоги в Україні. Для них запустили API «Повітряна тривога».

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Теги: застосунок, Повітряна тривога, сповіщення
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