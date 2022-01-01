Українців попереджають про шахрайські повідомлення начебто від ПриватБанку та Ощадбанку





Про це Людмила Денісова.





Під час здійснення парламентського контролю за додержанням законодавства про захист персональних даних виявлено факти направлення повідомлень начебто від ПриватБанку та Ощадбанку з електронних адрес [email protected], [email protected]



У повідомленнях зловмисники рекомендують перейти за наданим посиланням, щоб оновити свої рахунки або переглянути деталі платежу.



Щоб не стати жертвою шахраїв та зберегти свої кошти й персональні дані українців закликають уважно ставитись до отриманих повідомлень в умовах війни.



У разі їх надходження – не відкривайте підозрілі посилання та не завантажуйте вкладені файли.



Департамент кіберполіції Національної поліції України перевірить цю інформацію. У разі потреби за результатами аналізу отриманої інформації будуть вжиті додаткові заходи реагування Уповноваженого.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні під час війни активізувалися шахраї. Громадянам розсилають повідомлення від імені ПриватБанку та Ощадбанку з рекомендацією перейти за посиланням, щоб нібито оновити свої рахунки або переглянути деталі платежу.Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людиниПід час здійснення парламентського контролю за додержанням законодавства про захист персональних даних виявлено факти направлення повідомлень начебто від ПриватБанку та Ощадбанку з електронних адрес [email protected] У повідомленнях зловмисники рекомендують перейти за наданим посиланням, щоб оновити свої рахунки або переглянути деталі платежу.Щоб не стати жертвою шахраїв та зберегти свої кошти й персональні дані українців закликають уважно ставитись до отриманих повідомлень в умовах війни.У разі їх надходження – не відкривайте підозрілі посилання та не завантажуйте вкладені файли.Департамент кіберполіції Національної поліції України перевірить цю інформацію. У разі потреби за результатами аналізу отриманої інформації будуть вжиті додаткові заходи реагування Уповноваженого.

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