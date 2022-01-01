Українців попереджають про шахрайські повідомлення начебто від ПриватБанку та Ощадбанку
Сьогодні, 16:44
В Україні під час війни активізувалися шахраї. Громадянам розсилають повідомлення від імені ПриватБанку та Ощадбанку з рекомендацією перейти за посиланням, щоб нібито оновити свої рахунки або переглянути деталі платежу.
Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
Під час здійснення парламентського контролю за додержанням законодавства про захист персональних даних виявлено факти направлення повідомлень начебто від ПриватБанку та Ощадбанку з електронних адрес [email protected], [email protected], [email protected]
У повідомленнях зловмисники рекомендують перейти за наданим посиланням, щоб оновити свої рахунки або переглянути деталі платежу.
Щоб не стати жертвою шахраїв та зберегти свої кошти й персональні дані українців закликають уважно ставитись до отриманих повідомлень в умовах війни.
У разі їх надходження – не відкривайте підозрілі посилання та не завантажуйте вкладені файли.
Департамент кіберполіції Національної поліції України перевірить цю інформацію. У разі потреби за результатами аналізу отриманої інформації будуть вжиті додаткові заходи реагування Уповноваженого.
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Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
Під час здійснення парламентського контролю за додержанням законодавства про захист персональних даних виявлено факти направлення повідомлень начебто від ПриватБанку та Ощадбанку з електронних адрес [email protected], [email protected], [email protected]
У повідомленнях зловмисники рекомендують перейти за наданим посиланням, щоб оновити свої рахунки або переглянути деталі платежу.
Щоб не стати жертвою шахраїв та зберегти свої кошти й персональні дані українців закликають уважно ставитись до отриманих повідомлень в умовах війни.
У разі їх надходження – не відкривайте підозрілі посилання та не завантажуйте вкладені файли.
Департамент кіберполіції Національної поліції України перевірить цю інформацію. У разі потреби за результатами аналізу отриманої інформації будуть вжиті додаткові заходи реагування Уповноваженого.
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