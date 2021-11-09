У Луцьку тепер можна придбати справжню італійську пасту*

Родзинка міста – торт «Луцьк»

поспілкувалося з власником бренду «Мульти повар – сам собі шеф», аби розповісти про новинку мережі – заморожену пасту!Володимир Матвійчук розповідає: на виробництво надихнули клієнти, мовляв, до смачнючих крафтових соусів тепер не вистачає пасти. До того ж, справжньої італійської – дотепер у Луцьку знайти не можна було.«Ми готуємо і продаємо соуси за справжніми італійськими рецептами, зокрема Карбонару та Болоньєзе. Вони дуже припали до душі клієнтам, тож нам неодноразово пропонували почати робити й саму пасту. Тим паче, справжньої у Луцьку до сьогодні не було. Ми дослухалися, запросили людину, яка готувала пасту в Італії і погодилася нам налагодити виробництво макаронів. І от за три місяці ми пропрацювали рецептуру», – каже Володимир Матвійчук.Власник бренду запевняє: якісні макарони знайти дуже важко. А від складу залежить практично все: і смак, і вигляд страви. У складі пасти «Мульти повара» – жодної хімії.«Ми використовуємо борошно пшеничне вищого ґатунку, борошно кукурудзяне і яйце», – ділиться Володимир.До слова, кукурудзяне борошно – цілком дієтичний продукт, який містить у собі безліч макро- та мікроелементів, вітамінів та амінокислот. Воно легко засвоюється організмом і значно знижує рівень холестерину.Варити пасту треба близько п’яти хвилин. Якщо ви хочете приготувати ресторанну Карбонару, слід розігріти на пательні готовий соус і полити ним макарони.А для тих, хто полюбляє зелень, пропонуютьДо речі, паста ізсподобається навіть найвибагливішим. У його складі – лише натуральні інгредієнти: вершки, молоко, копчений бекон, сир пармезан, сухий часник, борошно, крохмаль та суміш перців.Лінійка соусів у «Мульти поварі» налічує понад 20 видів. Є екзотичні, як-отчи, а є й досить звичнийабо. Ба більше, тут єдо пельменів та вереників – прекрасна альтернатива шкідливим кетчупам і майонезам.Ділиться Володимир Матвійчук і секретом вдалого бульйону.мають неабиякий попит і особливо смакують малечі. Їх можна тушкувати, як це роблять зазвичай, а можна варити у бульйоні. Туди ж, радить пан Володимир, варто додати макарони.Зауважимо, що 100 грамів італійської пасти в «Мульти повар» коштує лишеНагадаємо, нещодавно. Їх сміливо можуть їсти дітки та дорослі, які турбуються про своє здоров’я та фігуру зокрема.А ще тут можна придбати– повністю натуральне морозиво, яке роблять з фермерського молока.Вражає різноманітністю й– тут і торти, і макарунси, і еклери, і інші найрізноманітніші тістечка. До того ж, «Мульти повар» пропонує також лінійку солодощів для веганів і для тих, хто дотримується посту.мережі «Мульти повар» особливо популярна. Після заморозки вона залишається свіжою та не втрачає свої смакові якості. І найголовніше - сирні бортики та дуже низька ціна!Зауважимо, що виробництво піци, як і решти смаколиків, відбувається за склом, тож покупці можуть бачити весь процес приготування.Окрім того, бренд нещодавно запустив. Це - новинка для Луцька, але своїх поціновувачів вже знайшла. Оскільки такі суші навіть безпечніші, адже заморожування дозволяє уникнути розвитку мікрофлори у морепродуктах, на відміну від тих, які щойно приготували. А ціна, до речі, досить бюджетна.