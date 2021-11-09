У Луцьку тепер можна придбати справжню італійську пасту*

У Луцьку тепер можна придбати справжню італійську пасту*
Луцький бренд «Мульти повар» не перестає дивувати. Тепер у магазинах мережі можна придбати смачну, а головне – справжню пасту! Швидко, апетитно та якісно – основні принципи виробника напівфабрикатів.

Інформаційне агентство ВолиньPost поспілкувалося з власником бренду «Мульти повар – сам собі шеф» Володимиром Матвійчуком, аби розповісти про новинку мережі – заморожену пасту!

Володимир Матвійчук розповідає: на виробництво надихнули клієнти, мовляв, до смачнючих крафтових соусів тепер не вистачає пасти. До того ж, справжньої італійської – дотепер у Луцьку знайти не можна було.

«Ми готуємо і продаємо соуси за справжніми італійськими рецептами, зокрема Карбонару та Болоньєзе. Вони дуже припали до душі клієнтам, тож нам неодноразово пропонували почати робити й саму пасту. Тим паче, справжньої у Луцьку до сьогодні не було. Ми дослухалися, запросили людину, яка готувала пасту в Італії і погодилася нам налагодити виробництво макаронів. І от за три місяці ми пропрацювали рецептуру», – каже Володимир Матвійчук.

У Луцьку тепер можна придбати справжню італійську пасту*
У Луцьку тепер можна придбати справжню італійську пасту*


Власник бренду запевняє: якісні макарони знайти дуже важко. А від складу залежить практично все: і смак, і вигляд страви. У складі пасти «Мульти повара» – жодної хімії.

«Ми використовуємо борошно пшеничне вищого ґатунку, борошно кукурудзяне і яйце», – ділиться Володимир.

У Луцьку тепер можна придбати справжню італійську пасту*


До слова, кукурудзяне борошно – цілком дієтичний продукт, який містить у собі безліч макро- та мікроелементів, вітамінів та амінокислот. Воно легко засвоюється організмом і значно знижує рівень холестерину.

Варити пасту треба близько п’яти хвилин. Якщо ви хочете приготувати ресторанну Карбонару, слід розігріти на пательні готовий соус і полити ним макарони.

А для тих, хто полюбляє зелень, пропонують шпинатну пасту.

У Луцьку тепер можна придбати справжню італійську пасту*
У Луцьку тепер можна придбати справжню італійську пасту*
У Луцьку тепер можна придбати справжню італійську пасту*


До речі, паста із соусом «Італійська Карбонара» сподобається навіть найвибагливішим. У його складі – лише натуральні інгредієнти: вершки, молоко, копчений бекон, сир пармезан, сухий часник, борошно, крохмаль та суміш перців.

У Луцьку тепер можна придбати справжню італійську пасту*
У Луцьку тепер можна придбати справжню італійську пасту*


Лінійка соусів у «Мульти поварі» налічує понад 20 видів. Є екзотичні, як-от чорниця-ялівець чи манго-спайсі, а є й досить звичний грибний або аджика. Ба більше, тут є соус «Сметанковий» до пельменів та вереників – прекрасна альтернатива шкідливим кетчупам і майонезам.

У Луцьку тепер можна придбати справжню італійську пасту*
У Луцьку тепер можна придбати справжню італійську пасту*


Ділиться Володимир Матвійчук і секретом вдалого бульйону. Індичі тефтельки мають неабиякий попит і особливо смакують малечі. Їх можна тушкувати, як це роблять зазвичай, а можна варити у бульйоні. Туди ж, радить пан Володимир, варто додати макарони.

У Луцьку тепер можна придбати справжню італійську пасту*
У Луцьку тепер можна придбати справжню італійську пасту*


Зауважимо, що 100 грамів італійської пасти в «Мульти повар» коштує лише 6,90 грн.

Нагадаємо, нещодавно луцький бренд «Мульти повар» почав створюти та продавати крафтові цукерки. Їх сміливо можуть їсти дітки та дорослі, які турбуються про своє здоров’я та фігуру зокрема.

У Луцьку тепер можна придбати справжню італійську пасту*
У Луцьку тепер можна придбати справжню італійську пасту*
У Луцьку тепер можна придбати справжню італійську пасту*
У Луцьку тепер можна придбати справжню італійську пасту*


А ще тут можна придбати італійське «Джелато» – повністю натуральне морозиво, яке роблять з фермерського молока.

У Луцьку тепер можна придбати справжню італійську пасту*


Вражає різноманітністю й заморожена «кондитерка» – тут і торти, і макарунси, і еклери, і інші найрізноманітніші тістечка. До того ж, «Мульти повар» пропонує також лінійку солодощів для веганів і для тих, хто дотримується посту.

Родзинка міста – торт «Луцьк»
Родзинка міста – торт «Луцьк»
У Луцьку тепер можна придбати справжню італійську пасту*
У Луцьку тепер можна придбати справжню італійську пасту*
У Луцьку тепер можна придбати справжню італійську пасту*


Піца мережі «Мульти повар» особливо популярна. Після заморозки вона залишається свіжою та не втрачає свої смакові якості. І найголовніше - сирні бортики та дуже низька ціна!

У Луцьку тепер можна придбати справжню італійську пасту*


Зауважимо, що виробництво піци, як і решти смаколиків, відбувається за склом, тож покупці можуть бачити весь процес приготування.

У Луцьку тепер можна придбати справжню італійську пасту*
У Луцьку тепер можна придбати справжню італійську пасту*


Окрім того, бренд нещодавно запустив заморожені суші. Це - новинка для Луцька, але своїх поціновувачів вже знайшла. Оскільки такі суші навіть безпечніші, адже заморожування дозволяє уникнути розвитку мікрофлори у морепродуктах, на відміну від тих, які щойно приготували. А ціна, до речі, досить бюджетна.

У Луцьку тепер можна придбати справжню італійську пасту*
У Луцьку тепер можна придбати справжню італійську пасту*


Продукцію «Мульти повар» – сам собі шеф» можна придбати у магазинах мережі «Галя Балувана» за адресами:

м. Луцьк

- проспект Грушевського 3,
- проспект Волі, 66,
- вул. Рівненська, 107,
- проспект Молоді, 10,
- вул. Конякіна, 7а,
- вул. Конякіна, 17а,
- вул. Кравчука, 40,
- вул. Ковельська, 45,
- вул. Львівська, 63г,
- вул. Соборності, 28.

Графік роботи: щодня з 9:00 до 20:00 год.






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Теги: Паста, макарони, Галя балувана, Мульти повар, Володимир Матвійчук, італійська паста купити
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