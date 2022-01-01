На меморіалі у Луцьку замінюють дату початку Другої світової війни
Сьогодні, 17:02
На меморіальному комплексі "Вічна Слава" у Луцьку 29 квітня міняють дату початку Другої світової війни.
Про це повідомляє кореспондент Суспільного.
Спершу майстри зняли цифри з дати "1941". Їх замінять на цифри "1939", які виготовили на замовлення міської ради.
На іншому боці меморіалу майстри оновлюють цифри закінчення Другої світової війни.
Як раніше повідомляв Луцький міський голова Ігор Поліщук, цифри на меморіалі мали замінити до 1 травня.
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Про це повідомляє кореспондент Суспільного.
Спершу майстри зняли цифри з дати "1941". Їх замінять на цифри "1939", які виготовили на замовлення міської ради.
На іншому боці меморіалу майстри оновлюють цифри закінчення Другої світової війни.
Як раніше повідомляв Луцький міський голова Ігор Поліщук, цифри на меморіалі мали замінити до 1 травня.
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