На меморіалі у Луцьку замінюють дату початку Другої світової війни





Про це



Спершу майстри зняли цифри з дати "1941". Їх замінять на цифри "1939", які виготовили на замовлення міської ради.



На іншому боці меморіалу майстри оновлюють цифри закінчення Другої світової війни.



Як раніше повідомляв Луцький міський голова Ігор Поліщук, цифри на меморіалі мали замінити до 1 травня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На меморіальному комплексі "Вічна Слава" у Луцьку 29 квітня міняють дату початку Другої світової війни.Про це повідомляє кореспондент Суспільного.Спершу майстри зняли цифри з дати "1941". Їх замінять на цифри "1939", які виготовили на замовлення міської ради.На іншому боці меморіалу майстри оновлюють цифри закінчення Другої світової війни.Як раніше повідомляв Луцький міський голова Ігор Поліщук, цифри на меморіалі мали замінити до 1 травня.

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