«Нам нужно всех убивать: и детей, и женщин», – російський контрактник
Сьогодні, 17:20
Поки російська пропаганда розповідає, що рф «асвабаждает» Україну від нацистів, самі ж окупанти набирають їх до своїх лав.
Про це свідчить чергове перехоплення СБУ, на якому контрактник із російської глибинки Іван Клименко розмовляє зі своєю матір’ю.
«Нам нужно всех убивать: и детей, и женщин. Всех подряд. Всю Украину нужно вытравить просто, до самого Львова. Чтобы этой страны не было на карте. Нужно их с земли стереть», - говорить російська істота, яка збирається ножем вирізати свастику на тілах загиблих українців.
Він має декілька акаунтів у соціальних мережах, частина з яких підписана фейковими іменами. Це загальна практика для російських військових, яким рекомендують «не світитися» у соцмережах.
Серед опублікованих там світлин – його зображення у військовій формі та фото з нацистською символікою.
Він служить у Другій гвардійській Таманській мотострілковій дивізії, яка вважається елітою збройних сил РФ. За «бойові успіхи» у гарячих точках цей підрозділ завжди брав участь у військових парадах у Москві.
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Про це свідчить чергове перехоплення СБУ, на якому контрактник із російської глибинки Іван Клименко розмовляє зі своєю матір’ю.
«Нам нужно всех убивать: и детей, и женщин. Всех подряд. Всю Украину нужно вытравить просто, до самого Львова. Чтобы этой страны не было на карте. Нужно их с земли стереть», - говорить російська істота, яка збирається ножем вирізати свастику на тілах загиблих українців.
Він має декілька акаунтів у соціальних мережах, частина з яких підписана фейковими іменами. Це загальна практика для російських військових, яким рекомендують «не світитися» у соцмережах.
Серед опублікованих там світлин – його зображення у військовій формі та фото з нацистською символікою.
Він служить у Другій гвардійській Таманській мотострілковій дивізії, яка вважається елітою збройних сил РФ. За «бойові успіхи» у гарячих точках цей підрозділ завжди брав участь у військових парадах у Москві.
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