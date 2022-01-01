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«Нам нужно всех убивать: и детей, и женщин», – російський контрактник

«Нам нужно всех убивать: и детей, и женщин», – російський контрактник
Поки російська пропаганда розповідає, що рф «асвабаждает» Україну від нацистів, самі ж окупанти набирають їх до своїх лав.

Про це свідчить чергове перехоплення СБУ, на якому контрактник із російської глибинки Іван Клименко розмовляє зі своєю матір’ю.

«Нам нужно всех убивать: и детей, и женщин. Всех подряд. Всю Украину нужно вытравить просто, до самого Львова. Чтобы этой страны не было на карте. Нужно их с земли стереть», - говорить російська істота, яка збирається ножем вирізати свастику на тілах загиблих українців.

Він має декілька акаунтів у соціальних мережах, частина з яких підписана фейковими іменами. Це загальна практика для російських військових, яким рекомендують «не світитися» у соцмережах.

Серед опублікованих там світлин – його зображення у військовій формі та фото з нацистською символікою.

Він служить у Другій гвардійській Таманській мотострілковій дивізії, яка вважається елітою збройних сил РФ. За «бойові успіхи» у гарячих точках цей підрозділ завжди брав участь у військових парадах у Москві.


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Теги: СБУ, перехоплення, розмови, нацизм, РФ, вбвивство
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