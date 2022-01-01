«Нам нужно всех убивать: и детей, и женщин», – російський контрактник





Про це Іван Клименко розмовляє зі своєю матір’ю.



«Нам нужно всех убивать: и детей, и женщин. Всех подряд. Всю Украину нужно вытравить просто, до самого Львова. Чтобы этой страны не было на карте. Нужно их с земли стереть», - говорить російська істота, яка збирається ножем вирізати свастику на тілах загиблих українців.



Він має декілька акаунтів у соціальних мережах, частина з яких підписана фейковими іменами. Це загальна практика для російських військових, яким рекомендують «не світитися» у соцмережах.



Серед опублікованих там світлин – його зображення у військовій формі та фото з нацистською символікою.



Він служить у Другій гвардійській Таманській мотострілковій дивізії, яка вважається елітою збройних сил РФ. За «бойові успіхи» у гарячих точках цей підрозділ завжди брав участь у військових парадах у Москві.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поки російська пропаганда розповідає, що рф «асвабаждает» Україну від нацистів, самі ж окупанти набирають їх до своїх лав.Про це свідчить чергове перехоплення СБУ, на якому контрактник із російської глибинкирозмовляє зі своєю матір’ю.«Нам нужно всех убивать: и детей, и женщин. Всех подряд. Всю Украину нужно вытравить просто, до самого Львова. Чтобы этой страны не было на карте. Нужно их с земли стереть», - говорить російська істота, яка збирається ножем вирізати свастику на тілах загиблих українців.Він має декілька акаунтів у соціальних мережах, частина з яких підписана фейковими іменами. Це загальна практика для російських військових, яким рекомендують «не світитися» у соцмережах.Серед опублікованих там світлин – його зображення у військовій формі та фото з нацистською символікою.Він служить у Другій гвардійській Таманській мотострілковій дивізії, яка вважається елітою збройних сил РФ. За «бойові успіхи» у гарячих точках цей підрозділ завжди брав участь у військових парадах у Москві.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію